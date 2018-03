BTS recuerda Sudamérica y el "Despacito" de J-Hope para Billboard 

BTS recordó de forma especial a Sudamérica y su rapero J-Hope realizó un espontáneo y breve cover del mundialmente famoso "Despacito" en un nuevo clip de la entrevista que Billboard realizó al septeto surcoreano en su tierra natal.

Las populares estrellas fueron entrevistadas en febrero por la revista musical, donde además de profundizar en sus carreras, brindaron numerosos momentos entre alegres y divertidos que Billboard ha ido compartiendo en su cuenta oficial de YouTube.

En el video, BTS es consultado respecto a su paso por Sudamérica con los tours "The Red Bullet" en 2015 y "The Wings Tour" en 2017, donde los miembros mencionan su lugar favorito. Suga decide que no puede elegir solo uno, "para mí es difícil elegir solo uno, todo país y ciudad es único, así que tengo muchos recuerdos."

El septeto recuerda el calor y energía de Sudamérica y el rapero J-Hope, quien recientemente lanzó su mixtape solista "Hope World", entonó en un decente español las letras del estribillo del ineludible tema latin-pop "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Acto seguido sus compañeros de BTS piden a J-Hope dirigir unas cuantas palabras más a sus fans y se da un gracioso momento entre ellos. Jimin finalmente da esperanza a 'ARMY', los seguidores del grupo: "donde sea que fuere, queremos ir donde nuestros fans estén".

BTS recientemente realizó campañas publicitarias para Puma, por cuarto año consecutivo; Kookmin Bank; la marca coreana Mediheal y clips exclusivos con Dispatch de su paso por EE.UU. J-Hope lanzó además dos videos para su mixtape debut, "Daydream" y "Airplane".

El clip de BTS "DNA" también quebró la valla de las 300 millones de vistas a 5 meses de su lanzamiento, convirtiéndose en el grupo K-Pop en llegar más rápido a dicha cifra. Mira completo el nuevo y alegre clip de Billboard junto al grupo K-Pop más exitoso del momento.