“BTS: El regreso” se estrenó hoy, 27 de marzo, en Netflix, marcando uno de los lanzamientos más esperados del año para los fanáticos del K-pop. El documental ya está disponible en todo el mundo en la plataforma de streaming y muestra el esperado retorno de la banda surcoreana tras cuatro años de pausa como grupo.

La producción acompaña a los siete integrantes de BTS: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en su proceso de reencuentro y creación musical, en el marco de su nueva etapa artística. Este estreno coincide con el regreso oficial del grupo a la escena internacional, luego de cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El documental ofrece un acceso íntimo al detrás de cámaras de BTS, mostrando sesiones de grabación, conversaciones personales y momentos clave en la producción de su nuevo álbum “Arirang”. Además, retrata el desafío de reinventarse como banda tras una larga pausa y mantener su impacto mundial.

En el documental "BTS: El regreso", RM y sus compañeros de banda exploran cómo empezar de nuevo, honrar su pasado y avanzar juntos mientras vuelven a hacer música (Foto: Netflix)

Dirigido por Bao Nguyen, reconocido por sus trabajos en cultura pop, el filme apuesta por un enfoque cercano y emocional. La narrativa no solo se centra en la música, sino también en los conflictos internos, la presión de la industria y la evolución personal de cada integrante.

El lanzamiento de “BTS: El regreso” forma parte de una estrategia más amplia que incluye el estreno reciente del álbum “Arirang” y un concierto global transmitido en Netflix días antes. Este conjunto de contenidos marca el inicio de una nueva era para la agrupación, consolidando su retorno como uno de los eventos musicales más relevantes de 2026.

Para el ARMY, este documental representa un testimonio de la trayectoria de BTS, desde su pausa obligatoria hasta su reencuentro en los estudios de grabación en ciudades como Los Ángeles.

Con este estreno del 27 de marzo en Netflix, “BTS: El regreso” se posiciona como el contenido favorito para el ARMY y para todos aquellos que quieran conocer el fenómeno global detrás de la banda.