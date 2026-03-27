Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

BTS prepara uno de los lanzamientos más esperados de la cultura k-pop con el estreno de "BTS: El Regreso". (Foto: Captura de YouTube / Netflix Latinoamérica)
BTS prepara uno de los lanzamientos más esperados de la cultura k-pop con el estreno de "BTS: El Regreso". (Foto: Captura de YouTube / Netflix Latinoamérica)
Por Redacción EC

“BTS: El regreso” se estrenó hoy, 27 de marzo, en Netflix, marcando uno de los lanzamientos más esperados del año para los fanáticos del K-pop. El documental ya está disponible en todo el mundo en la plataforma de streaming y muestra el esperado retorno de la banda surcoreana tras cuatro años de pausa como grupo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.