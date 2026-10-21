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Seguidoras de la banda BTS posan este miércoles, mientras esperan para ingresar al estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata (Argentina) | EFE/ Demian Alday Estevez
Seguidoras de la banda BTS posan este miércoles, mientras esperan para ingresar al estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata (Argentina) | EFE/ Demian Alday Estevez
/ Demian Alday Estevez
Por Agencia EFE

La llegada de la popular banda musical surcoreana BTS para su debut de este miércoles en Argentina desató una gran expectativa en las coloridas filas de miles de fanáticos que desde la madrugada arribaron a las inmediaciones del estadio Único - Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata, a unos 60 kilómetros de Buenos Aires.

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