La organización del evento confirmó que puso a la venta un lote de entradas que inicialmente estaban reservadas. | (Foto: EFE/EPA/Kim Min-Hee / POOL)
La organización del evento confirmó que puso a la venta un lote de entradas que inicialmente estaban reservadas. | (Foto: EFE/EPA/Kim Min-Hee / POOL)
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Por Redacción EC

Más de 120.000 personas se conectaron a la fila virtual de la plataforma Ticketmaster para intentar comprar una entrada para los conciertos del grupo surcoreano BTS en Bogotá, programados para este viernes 2 y sábado 3 de octubre.

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