Más de 120.000 personas se conectaron a la fila virtual de la plataforma Ticketmaster para intentar comprar una entrada para los conciertos del grupo surcoreano BTS en Bogotá, programados para este viernes 2 y sábado 3 de octubre.
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