Más de 120.000 personas se conectaron a la fila virtual de la plataforma Ticketmaster para intentar comprar una entrada para los conciertos del grupo surcoreano BTS en Bogotá, programados para este viernes 2 y sábado 3 de octubre.

La organización del evento confirmó que puso a la venta un lote de entradas que inicialmente estaban reservadas.

Estas ubicaciones se liberaron luego de terminar el armado del escenario, ajustar la visibilidad del recinto y anular las compras que no cumplieron con las reglas del sistema.

BTS está a punto de hacer historia en Lima. Con dos conciertos y una demanda que supera las expectativas, Ticketmaster revela el proceso de venta de entradas. ¿Sabías que se espera un ‘sold out’ en tiempo récord? Todos los detalles sobre precios y cómo obtener tu entrada están aquí.

Las entradas mantuvieron sus precios originales y se permitió la compra de un máximo de cuatro boletos por persona. Cabe mencionar que, la fila de compradores equivale a llenar cerca de tres veces el estadio El Campín.

Las dos presentaciones en la capital colombiana forman parte de la gira BTS World Tour – Arirang, espectáculo que marca el regreso de la banda a los escenarios tras cumplir con el servicio militar obligatorio en su país.

*Con información de EFE

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