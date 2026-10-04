El recorrido de BTS por Latinoamérica inició con un gran espectáculo, pero también con inesperados incidentes como el que sucedió durante el segundo concierto de la agrupación en Bogotá. Mientras los integrantes de la boy band interpretaban “IDOL”, un objeto salió volando de las tribunas y cayó muy cerca de J-Hope, situación que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó preocupación entre el ARMY.

El hecho ocurrió el pasado sábado 3 de octubre durante uno de los momentos más cercanos entre BTS y ARMY. Como parte de la presentación de “IDOL”, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook realizaban su tradicional recorrido alrededor del campo, caminando por una zona cercana a las tribunas y acompañados por personal de seguridad.

A través de las redes sociales, se difundieron videos donde muestran el instante en que un objeto sale volando desde una de las tribunas y cae hacia el lugar por donde avanzaban los artistas. Uno de los miembros de seguridad reaccionó rápidamente y logró desviar el elemento antes de que impactara directamente contra los integrantes. J-Hope, Jimin y V se encontraban entre los miembros más próximos al lugar donde ocurrió el incidente.

Guys CHILL! it was a type of headband that went flying and the guard intercepted it, it never touched Hobi, and it was by mistake no body threw it it fell from an army bam https://t.co/VcwuZPoIWR — 🅃🄰🅉 ♡ㄥis seeing BTS (@Zeroohclock_) October 4, 2026

Aunque inicialmente algunas publicaciones en redes sociales señalaron que el objeto habría sido lanzado intencionalmente, hasta el momento no existe información oficial que permita afirmar que se trató de un intento de agresión contra J-Hope o BTS. Tampoco BIGHIT MUSIC ha informado públicamente que alguno de los integrantes haya resultado afectado por lo sucedido.

Algunas fans han explicado en redes sociales que el objeto sería, en realidad, un accesorio colocado sobre un ARMY Bomb, nombre que recibe el lightstick oficial de BTS. Según estas versiones, la pieza se habría desprendido accidentalmente debido al movimiento realizado por una fan al agitar el dispositivo durante el concierto, provocando el desafortunado incidente.

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Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial sobre el tema, pero se sigue generando un amplio debate en redes sociales.

BTS ofrecerá tres conciertos en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. (Foto: BIGHIT MUSIC and NETFLIX / AFP) / HANDOUT

BTS en Lima

Tras finalizar sus dos presentaciones en Bogotá, BTS continuará su gira “Arirang” por Latinoamérica y su siguiente parada será Perú. La agrupación surcoreana ofrecerá tres conciertos en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Las presentaciones tienen previsto comenzar aproximadamente a las 8 p.m. En esta etapa de la gira, el ARMY peruano ha pedido prudencia y evitar repetir un incidente similar durante los shows.