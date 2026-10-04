Durante el concierto de BTS en Bogotá, un objeto salió volando desde las tribunas y cayó muy cerca de J-Hope. (Foto: Instagram - @uarmyhope / Captura de video X - @beurswt00s)
Durante el concierto de BTS en Bogotá, un objeto salió volando desde las tribunas y cayó muy cerca de J-Hope. (Foto: Instagram - @uarmyhope / Captura de video X - @beurswt00s)
Por Redacción EC

El recorrido de BTS por Latinoamérica inició con un gran espectáculo, pero también con inesperados incidentes como el que sucedió durante el segundo concierto de la agrupación en Bogotá. Mientras los integrantes de la boy band interpretaban “IDOL”, un objeto salió volando de las tribunas y cayó muy cerca de J-Hope, situación que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó preocupación entre el ARMY.

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