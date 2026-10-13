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Pese al fenómeno de El Niño y la alerta meteorológica en la zona central del país, miles de fans se alistan para la primera fecha de la banda surcoreana en Santiago| (Foto del grupo en Lima: Crédito: Hybe Latinoamérica)
Pese al fenómeno de El Niño y la alerta meteorológica en la zona central del país, miles de fans se alistan para la primera fecha de la banda surcoreana en Santiago| (Foto del grupo en Lima: Crédito: Hybe Latinoamérica)
Por Agencia EFE

El primer concierto de la banda surcoreana BTS, que se realizará este miércoles en el Estadio Nacional de Santiago, fue confirmado por la autoridad local, que informó que la estructura no ha sufrido daños por causa del temporal de lluvias que azotó este martes a la capital de Chile.

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