00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fans alzan su voz de protesta y anuncian movilizaciones ante la suspensión de conciertos en el Estadio Nacional de Chile. (Foto: Javier Torres / EFE)
Fans alzan su voz de protesta y anuncian movilizaciones ante la suspensión de conciertos en el Estadio Nacional de Chile. (Foto: Javier Torres / EFE)
Por Agencia EFE

Cientos de seguidores de la banda surcoreana BTS se manifestaron este domingo en Santiago para protestar contra la decisión del Gobierno chileno de suspender los tres conciertos que el grupo de k-pop iba a dar en octubre en el Estado Nacional de la capital.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.