Este viernes 2 de octubre, el grupo surcoreano BTS realizó su primer concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, como parte de su gira internacional ‘Arirang’, donde se dirigieron a sus fans en español, marcando así el inicio de su recorrido latinoamericano.

La presentación, que reunió a miles de fans, estuvo acompañada por un despliegue de luces, pantallas gigantes, coreografías y fuegos artificiales, lo que representa su primera fecha en la capital colombiana, pues también ofrecerán una presentación este 3 de octubre.

FYA EN BOGOTÁ FUE UNA LOCURA MARICA😭😭😭😭 LES JURO QUE SE SENTÍAN ESOS SALTOS EN EL ESTADIO pic.twitter.com/N0KRGwZqsM — 🥢 HOY VE A BTS🇨🇴 (@pauckitoier) October 3, 2026

BTS sorprendió con mensajes en español

Uno de los momentos que más llamó la atención y emocionó al ARMY ocurrió cuando Kim Tae-hyung, conocido como V, explicó que había estado estudiando español antes de su llegada a Colombia.

“Estoy estudiando español, pero todavía no es muy bueno. ¿Mi español está bien? No les creo, entonces ayúdame, parce”, dijo el cantante durante el concierto.

EL DISCURSO DE TAE EN ESPAÑOL



"estoy estudiando español pero mi español todavía no es muy bueno, mi español esta bien?" "ayúdame parce" "estoy muy muy muy feliz" "y ahora que estoy aquí con ustedes bogotá está muy bacán"



ES PERFECTO TU ESPAÑOL 🤧 pic.twitter.com/x1hdra9RMO — badbye⁷ (@stayalivejksg) October 3, 2026

V continuó su mensaje con expresiones colombianas y contó que estaba feliz de encontrarse con los seguidores en Bogotá.

“Hoy fui muy feliz, tenía muchas ganas de verlos y ahora que estoy aquí con ustedes, Bogotá está muy bacano. La próxima vez que vuelva, voy a hablar mucho mejor español”, agregó.

JUNGKOOK HABLANDO EN ESPAÑOL Y ESE NUEVO FIT TODO Q VER 😍 pic.twitter.com/GpBN5ibvsE — marie ۶ৎ (@stndingnext) October 3, 2026

Jin también tuvo un momento durante la presentación y contó que había aprendido algunas frases antes de viajar a Colombia. “Aprendí un poco de español, escúchenme: ‘hágale pues’. ¡Gracias!”, expresó el integrante de BTS frente al público.

Los mensajes generaron gritos y aplausos entre los asistentes, que reaccionaron especialmente a las expresiones utilizadas por los integrantes de la agrupación.

🐹 es mi primera vez en bogota, así que aprendi un poco español. "HAGALE PUES" *gritos* y ya, te amo



TE AMO JIN JAJAJAJAJ ERES ÚNICO NO CAMBIES pic.twitter.com/2JOjZh0KiX — ᴅᴀɴɪ⁷⊙⊝⊜ (@sugamihoney) October 3, 2026

El repertorio del primer concierto de BTS en Bogotá

El espectáculo se extendió por poco más de dos horas e incluyó canciones de distintas etapas de la agrupación. La presentación comenzó con ‘Hooligan’ y continuó con temas como ‘Aliens’, ‘Run BTS’, ‘the don’t know ’bout us’ y ‘Like Animals’.

Entre los momentos de mayor intensidad estuvieron las interpretaciones de ‘Not Today’, ‘MIC Drop’, ‘FYA’ y ‘Fire’, acompañadas por los fanchants de los seguidores.

ASÍ SE ESCUCHÓ HOOLIGAN EN EL PRIMER CONCIERTO DE BTS EN COLOMBIA, ESCUCHEN ESE AMBIENTE 😭🔥#BTS_WORLDTOUR_ARİRANG #BTS_WORLDTOUR_ARİRANG_BOGOTA pic.twitter.com/VZa8DKNQG2 — yuth lvs yoongi ★ (@lvsyoonpj) October 3, 2026

BTS también interpretó ‘I’m Fine’, canción que fue considerada por seguidores en redes sociales como una de las sorpresas de la primera fecha en Bogotá.

La jornada terminó con ‘Into the Sun’ y ‘Dynamite’, después de una presentación que incluyó coreografías, segmentos vocales y fuegos artificiales.

Hubo caminata en Idol 🔥🔥



BTS EN COLOMBIA 🇨🇴#BTS_WORLDTOUR_ARİRANG_BOGOTA pic.twitter.com/dgqWH0ej3a — BTS Daily Chile⁷ (@BTSDailyChile) October 3, 2026

BTS continuará su presentación en Bogotá

La primera fecha también estuvo acompañada por una alta concentración de seguidores en los alrededores de El Campín, donde se registraron congestiones y cierres viales durante el desarrollo del concierto.

TransMilenio informó durante el evento que la estación El Campín, cercana al estadio, dejó de operar temporalmente debido al alto flujo de asistentes, mientras que los servicios zonales retomaron sus recorridos habituales una vez terminado el espectáculo.

La segunda presentación de BTS en Bogotá está programada para este sábado 3 de octubre. Posteriormente, viajarán a Lima, donde tienen tres fechas programadas, el 7, 9 y 10 de octubre, en el Estadio San Marcos.