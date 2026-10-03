El grupo se presentará este 2 de octubre en el estadio El Campín, como parte de la doble fecha que ofrecerá en Bogotá | Foto: X (Captura)
El grupo se presentará este 2 de octubre en el estadio El Campín, como parte de la doble fecha que ofrecerá en Bogotá | Foto: X (Captura)
Por Redacción EC

Este viernes 2 de octubre, el grupo surcoreano BTS realizó su primer concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, como parte de su gira internacional ‘Arirang’, donde se dirigieron a sus fans en español, marcando así el inicio de su recorrido latinoamericano.

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