Por Sonia del Águila

La decisión parece hecha para romper una frontera simbólica: la que separaba al fútbol del gran espectáculo pop. Que el Mundial 2026 convoque a Madonna, Shakira y BTS para su primer show de medio tiempo no responde solo a una lógica de rating, sino a una lectura más ambiciosa de lo que hoy significa un evento global. La final del torneo, que se jugará el 19 de julio del 2026 en el estadio de Nueva York, tendrá por primera vez un intermedio al estilo Super Bowl, con curaduría de Chris Martin y producción de Global Citizen.

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