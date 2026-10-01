BTS ya está en Latinoamérica. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook arribaron el pasado miércoles 30 de septiembre a Bogotá, Colombia para iniciar una nueva etapa de su gira mundial “Arirang”, que tendrá como siguiente gran parada a Perú. El grupo surcoreano ofrecerá dos esperados conciertos en la capital colombiana.

La llegada de los integrantes se produjo de manera escalonada en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Según reportes, dos miembros de BTS aterrizaron durante la mañana procedentes de Estados Unidos, mientras que los cinco restantes llegaron horas después en un vuelo chárter. Posteriormente fueron trasladados en un bus privado hacia su hospedaje.

Colombia será el punto de partida de BTS en esta etapa latinoamericana. La agrupación se presentará el viernes 2 y sábado 3 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde se esperan más de 53 mil asistentes por fecha. Los conciertos forman parte de su “World Tour Arirang”.

AHORA SÍ… SE NOS HIZO REALIDAD. 😭💜



Siguiente parada: BOGOTÁ, COLOMBIA. 🇨🇴



BTS, HAVE A SAFE FLIGHT! ✈️💜 pic.twitter.com/dH9G4EA1hN — AILOVIUTL Colombia (@ailoviutlcol) September 30, 2026

La expectativa por el debut de la boy band en Colombia ha movilizado a miles de integrantes del ARMY, incluidos seguidores procedentes de otras ciudades y países. Las autoridades de Bogotá también desplegaron medidas especiales de movilidad y seguridad para las dos jornadas.

Después de sus presentaciones en Bogotá, la atención se trasladará a Perú. BTS tiene programados tres conciertos en Lima para el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

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Para las fechas en Perú, la organización ya difundió un plan especial de accesos y salidas. El público de campo podrá ingresar desde las 4 p.m., mientras que las tribunas abrirán sus puertas desde las 5 p.m. El inicio de cada espectáculo está previsto para las 8 p.m.

BTS anuncia tercera fecha para su concierto en Lima | Foto: Live Nation (Captura)

De esta manera, Bogotá marcará el comienzo de una esperada travesía latinoamericana para BTS antes de su desembarco en Lima. Tras años de expectativa, el ARMY peruano cuenta los días para disfrutar de los artistas surcoreanos durante tres noches de celebración.