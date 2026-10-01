BTS llegó a Latinoamérica para presentarse en diversos países como parte de su gira Arirang. (Foto: AFP)
BTS llegó a Latinoamérica para presentarse en diversos países como parte de su gira Arirang. (Foto: AFP)
/ VALERIE MACON
Por Redacción EC

BTS ya está en Latinoamérica. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook arribaron el pasado miércoles 30 de septiembre a Bogotá, Colombia para iniciar una nueva etapa de su gira mundial Arirang, que tendrá como siguiente gran parada a Perú. El grupo surcoreano ofrecerá dos esperados conciertos en la capital colombiana.

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