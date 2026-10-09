Este viernes 9 de octubre, BTS inició su segundo concierto en el estadio San Marcos de Lima, donde cerca de 50.000 personas se reunieron para ver a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook, quienes volvieron a interactuar en español con sus seguidores.

Minutos antes de la salida del grupo al escenario, los asistentes agitaron sus ARMY Bomb, los bastones de luz característicos de sus seguidores, mientras coreaban “No vayan al hotel”.

Armys in Peru chanting “NO VAYAN AL HOTEL” before the concert which means “DON’T GO TO THE HOTEL” before BTS concert starts. I feel so bad these Peruvian armys https://t.co/tWLSa0HtCv — kat (@kookyun) October 10, 2026

Esto en respaldo al pedido que hizo RM, cuyo nombre es Kim Nam-joon, días antes a través de Weverse, donde solicitó a sus fans que no esperaran fuera del hotel donde se alojan en Lima, extendiendo este pedido a Chile, Brasil y Argentina.

La ovación del público acompañó la salida de los siete integrantes, minutos después de las 8 p. m., en un concierto al que los seguidores llegaron desde las primeras horas del día.

BTS vuelve a hablar en español con sus fans peruanos

RM fue el primero en dirigirse al público y pidió a los asistentes que hicieran ruido: “¡Qué tal, Lima, dame un grito! Saludamos, 1, 2, 3, nosotros somos BTS”. Luego, Jungkook recordó la primera fecha en la capital peruana y animó a sus seguidores a disfrutar aún más del espectáculo: “Lima, hoy es el segundo día. El primer día nos divertimos mucho. Hoy debemos divertirnos más que eso. ¿Están listos para ir con todo?”.

A continuación, V saludó a los asistentes y expresó sus expectativas para la noche: “Amigos de Lima, al hacer tres canciones, estoy seguro de que ustedes se divierten muy bien. Tengo muchas expectativas para hoy”.

— BTS TIENE NUEVO OUTFIS PARA LA PRESENTACIÓN DE 2.0 EN EL SEGUNDO DÍA DE CONCIERTO EN PERÚ, LO ESPECTACULAR QUE LUCEN. 🔥 #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_LIMA #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG https://t.co/mLj6Ts8QBp — Αԃα⁷⊙⊝⊜ (@euphkooiae) October 10, 2026

Jimin, por su parte, preguntó a sus fans si lo habían extrañado y respondió: “Yo también los extrañé. Hoy hay que divertirnos mucho”. Después, SUGA animó al público: “¡Vamos, que muestren!”, mientras que Jin expresó su entusiasmo por el encuentro: “Yo estoy, estoy listo. El ambiente está listo. ¿BTS está listo? ¿ARMY está listo?”.

Finalmente, J-Hope encendió el furor de sus fans al decir: “Hoy está mejor el ambiente, no es normal. ¡Vamos!”, antes de cerrar con un enérgico “¡Vamos!”.

[SPEECH INICIAL] LIMA PERÚ DIA 2 🇵🇪 🐨: Que tal LIMA dame un grito!! Saludamos 1 2 3 Nosotros somos BTS 🐰: LIMA ! Hoy es el segundo día. El primer día nos divertimos mucho. Hoy debemos divertirnos más que eso. ¿Están listos para ir con todo? 💜:¡Sí! 🐻:Amigos de LIMA. Al ser tres canciones, estoy seguro que ustedes se divierten muy bien. Tengo muchas expectativas para hoy. 🐥:Armys de Lima nos extrañaron? Yo también los extrañé. Hoy hay que divertirnos mucho. 🐱:Vamos, ¡que muestren! 🐹;Yo, estoy está listo. El ambiente está listo. ¿BTS está listo? ¡Army está listo! 💜:siii ! 🐿️:Hoy está mejor el ambiente, no es normal ¡Vamos! 🐨: Vamos !! — Mikrokosmos México (@Mikro_Mexico) October 10, 2026

Fans asistieron a la prueba de sonido

Horas antes del concierto, los seguidores que adquirieron paquetes premium tuvieron la oportunidad de ver a los integrantes de BTS durante la prueba de sonido en el estadio San Marcos, como parte de los beneficios incluidos en sus entradas.

Este show es el segundo de los tres programados por el grupo en Lima como parte de su gira mundial Arirang, tras su debut el miércoles 7 y previo a su cierre este sábado 10 de octubre.

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