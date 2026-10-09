El grupo se presentó este viernes 9 de octubre en el estadio San Marcos | Foto: Captura de X (@ran__min)
El grupo se presentó este viernes 9 de octubre en el estadio San Marcos | Foto: Captura de X (@ran__min)
Por Redacción EC

Este viernes 9 de octubre, BTS inició su segundo concierto en el estadio San Marcos de Lima, donde cerca de 50.000 personas se reunieron para ver a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook, quienes volvieron a interactuar en español con sus seguidores.

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