El Army peruano rindió homenaje a BTS con un espectáculo de drones en la Costa Verde, donde 150 aeronaves iluminaron el cielo con figuras alusivas al grupo surcoreano y mensajes dedicados a sus integrantes y seguidores, como parte de las actividades organizadas por sus fans durante la visita de la banda a Lima.

El espectáculo se realizó este jueves 8 de octubre, un día después del primer concierto del septeto en el Estadio San Marcos. El movimiento de las unidades combinó luces, imágenes y frases, con el morado como color predominante.

Entre las imágenes que pudieron observarse estuvieron el logo de BTS | Foto: Cesar Bueno @photo.gec

La actividad tuvo una duración aproximada de 12 minutos y contempló el uso de drones con luces LED, que debían alcanzar una altura de entre 100 y 120 metros para proyectar las figuras en el cielo.

También se proyectaron frases como “BTS abrió el camino” (en inglés) y “ARMY por siempre, BTS por siempre” (en coreano). | Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Entre las imágenes que pudieron observarse estuvieron el logo de BTS y el ARMY Bomb, el lightstick oficial del grupo que los seguidores utilizan durante sus conciertos. También se proyectaron frases como “BTS abrió el camino” en inglés y “ARMY por siempre, BTS por siempre” en coreano.

El espectáculo de drones en homenaje a BTS pudo apreciarse principalmente desde el distrito de Miraflores | Foto: César Bueno / @photo.gec

El espectáculo se apreció principalmente desde Miraflores, en la Costa Verde de Lima, cerca del Puente de la Paz, el Parque Bicentenario y el Parque Armendáriz.

Mientras tanto, el septeto, integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, continuará con sus presentaciones este 8 y 9 de octubre en el Estadio San Marcos.

También se proyectaron frases como “BTS abrió el camino” (en inglés) y “ARMY por siempre, BTS por siempre” (en coreano). | Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Entre las imágenes que pudieron observarse estuvieron el logo de BTS y el ARMY Bomb, el lightstick oficial del grupo que los seguidores utilizan durante sus conciertos | Foto: César Bueno / @photo.gec

Municipalidad de Barranco advirtió falta de autorización

La realización del espectáculo estuvo marcada por una controversia, luego de que la Municipalidad de Barranco informara que la empresa Fanista Flit Perú, encargada del show, no presentó ninguna solicitud para obtener la autorización municipal correspondiente.

A través de un comunicado, la comuna precisó que el permiso otorgado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para operar los drones no reemplazaba la autorización necesaria para realizar un evento o generar una concentración de personas en el distrito.

Además, advirtió que el Barranco Tennis Club, lugar previsto para el despegue de las aeronaves, se encontraba clausurado por no contar con un Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) vigente.

Ante la expectativa de los seguidores por presenciar el homenaje, también se reportaron restricciones de acceso en la zona. Latina Noticias informó que agentes de la Policía Nacional y personal de serenazgo de Miraflores bloquearon el puente que conecta ese distrito con Barranco.

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