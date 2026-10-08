Así fue el homenaje a BTS en la Costa Verde con un show de drones | Foto: César Bueno / EC
Así fue el homenaje a BTS en la Costa Verde con un show de drones | Foto: César Bueno / EC
Por Redacción EC

El Army peruano rindió homenaje a BTS con un espectáculo de drones en la Costa Verde, donde 150 aeronaves iluminaron el cielo con figuras alusivas al grupo surcoreano y mensajes dedicados a sus integrantes y seguidores, como parte de las actividades organizadas por sus fans durante la visita de la banda a Lima.

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