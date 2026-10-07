BTS ya se encuentra en el Estadio San Marcos para su primer concierto en Lima. Antes del inicio del espectáculo, los integrantes de la agrupación surcoreana participaron en la prueba de sonido, una de las actividades previas contempladas para los seguidores que adquirieron el acceso Soundcheck VIP.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran parte de este momento previo al esperado encuentro entre el grupo y el ARMY peruano. La actividad se desarrolló horas antes del inicio del espectáculo, programado para las 8 p.m. de este miércoles 7 de octubre.

El acceso a la prueba de sonido corresponde al Latin America Soundcheck VIP Package, modalidad que permitió a los compradores ingresar anticipadamente al recinto y presenciar este momento previo a la presentación. El paquete también contempla una ubicación en Campo Acceso A, check-in exclusivo, un artículo de regalo VIP, un laminado con lanyard y la posibilidad de adquirir merchandising antes del show.

De acuerdo con la programación difundida para esta primera fecha, el registro para los asistentes con acceso al soundcheck estuvo habilitado hasta las 2 p.m., antes de la prueba de sonido. Posteriormente, se inició el ingreso del público de campo desde las 4 p.m., mientras que las tribunas comenzaron a recibir asistentes desde las 5 p.m.

La jornada marca el primer concierto de BTS en territorio peruano. La agrupación también se presentará en el Estadio San Marcos el viernes 9 y sábado 10 de octubre, como parte de su gira mundial “ARIRANG”.

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Para estas tres fechas, la Municipalidad de Lima autorizó formalmente la realización de los espectáculos luego de las inspecciones técnicas correspondientes. El plan de seguridad contempla, entre otras medidas, el despliegue de aproximadamente 450 policías por cada fecha, además de personal de bomberos y unidades de emergencia.

La primera presentación de BTS en Lima se desarrolla ante la expectativa de miles de seguidores que llegaron desde temprano a los alrededores de San Marcos. El público de campo comenzó a ingresar desde las 4 p.m., mientras que el espectáculo tiene previsto comenzar a las 8 p.m.