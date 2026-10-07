BTS realiza prueba de sonido en San Marcos antes de su esperado debut en Lima. (Foto: Captura de TikTok / @jotaefe999)
BTS realiza prueba de sonido en San Marcos antes de su esperado debut en Lima. (Foto: Captura de TikTok / @jotaefe999)
Por Redacción EC

BTS ya se encuentra en el Estadio San Marcos para su primer concierto en Lima. Antes del inicio del espectáculo, los integrantes de la agrupación surcoreana participaron en la prueba de sonido, una de las actividades previas contempladas para los seguidores que adquirieron el acceso Soundcheck VIP.

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