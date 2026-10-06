ATU implementará buses para la salida de los conciertos de BTS del 7, 9 y 10 de octubre. (Foto: GEC)
ATU implementará buses para la salida de los conciertos de BTS del 7, 9 y 10 de octubre. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispuso más de 80 buses de servicio público para facilitar el retorno de los asistentes a los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos. La medida busca garantizar un desplazamiento masivo, ordenado y seguro en la vía pública al término de cada espectáculo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.