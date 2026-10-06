La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispuso más de 80 buses de servicio público para facilitar el retorno de los asistentes a los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos. La medida busca garantizar un desplazamiento masivo, ordenado y seguro en la vía pública al término de cada espectáculo.

La entidad coordinó la operación con empresas autorizadas de transporte formal para cubrir el flujo de pasajeros hacia las zonas norte, este, sur y el puerto del Callao. El plan de movilidad atiende la elevada demanda proyectada para las tres jornadas de presentaciones musicales.

Rutas de transporte a la salida de conciertos de BTS en el Estadio San Marcos.

Rutas, horarios y unidades del servicio especial al salir de conciertos de BTS

ATU habilitó paraderos de embarque segregados e identificados en los alrededores de Estadio San Marcos para el despacho continuo de las unidades. Las flotas de buses iniciarán sus salidas nocturnas inmediatamente después de la conclusión de cada función artística.

✨ “Seré tan feliz cuando te conozca…” 💜 y queremos que también regreses seguro a casa. 🚌 Army, si vas a los conciertos de BTS este 7, 9 y 10 de octubre, revisa las rutas y paraderos disponibles hacia Lima Norte, Sur, Este y Callao, además del corredor Rojo. https://t.co/ZTZiJMegPr — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 6, 2026

Las rutas con dirección a Lima Norte cubrirán distritos como San Martín de Porres y Los Olivos mediante empresas de transporte formal como El Rápido y Translima. El servicio hacia Lima Este trasladará a los usuarios hacia San Juan de Lurigancho y el centro de la ciudad.

Los buses destinados a Lima Sur realizarán recorridos hacia las jurisdicciones de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador a través de empresas autorizadas. El despacho hacia el Callao contará con unidades de las empresas Señor del Mar y Avagon desde los puntos fijados.

El servicio del Corredor Rojo mantendrá salidas especiales para transportar a las personas hacia San Miguel, San Isidro y Ate. Personal de campo de la entidad estatal supervisará el embarque de pasajeros en los cuatro paraderos establecidos.

Fechas y horarios de los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos

Las tres presentaciones musicales de BTS en el Estadio San Marcos se realizarán los días 7, 9 y 10 de octubre. El espectáculo estelar comenzará a las 8 p. m. en cada una de las fechas programadas.

El ingreso para la prueba de sonido finalizará a las 2 p.m., mientras que el acceso a campo abrirá a las 4 p.m. Por su parte, la apertura de tribunas comenzará a las 5 p.m. para los asistentes.