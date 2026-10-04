Como parte de su exitosa gira mundial, la reconocida banda de K-pop BTS (también conocidos como Bangtan Boys), originaria de Seúl, Corea del Sur, llegará a Lima en los próximos días para brindar hasta tres conciertos para su multitudinaria fanaticada que agotó todos los boletos disponibles en tiempo récord.

RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook unieron sus caminos en el 2010 y debutaron de manera oficial en 2013, para convertirse en una de las agrupaciones más exitosas del planeta. Reconocidos por su particular estilo y la producción de su propia música, se han consolidado como íconos del pop del siglo XXI, rompiendo innumerables récords a nivel global.

Su llegada a la capital peruana ha despertado un interés pocas veces visto y una de las inquietudes de los fans es qué canciones interpretarán durante sus tres conciertos pactados para esta semana en el Estadio San Marcos.

Si bien no existe información confirmadas sobre el particular, trascendió en las últimas horas una lista que se ajustaría a lo que presentarán en Lima, en sus tan esperados shows.

LISTA DE CANCIONES EN LIMA

Hooligan. - ARIRANG (2026) Aliens. - ARIRANG (2026) Run BTS remix. - Proof (2022) They don’t know ’bout us. - ARIRANG (2026) Like Animals. - ARIRANG (2026) FAKE LOVE. - LOVE YOURSELF: ‘Tear’ (2018) SWIM. - ARIRANG (2026) Merry Go Round. - ARIRANG (2026) 2.0. - ARIRANG (2026) NORMAL. - ARIRANG (2026) Not Today. - Wings: You Never Walk Alone (2017) MIC Drop. - LOVE YOURSELF: Her (2017) FYA. - ARIRANG (2026) Fire. - Youth (2016) Body to Body. - ARIRANG (2026) IDOL. - LOVE YOURSELF: Answer (2018) Come Over. - ARIRANG (2026) Butter. - 2021 single. Dynamite. - BE (2020) Mikrokosmos. - Map of the Soul: Persona (2019) I Need U. - The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 (2015) Please. - ARIRANG (2026) Into the Sun. - ARIRANG (2026)

La empresa encargada de la organización de sus conciertos no ha revelado qué día llegará la banda surcoreana a Lima, aunque su último show fue el sábado 3 de octubre en Colombia. Se presume que entre lunes 5 y miércoles 7 pisarían suelo peruano, con un recibimiento sin precedentes.

Los conciertos en el Estadio San Marcos se realizarán el 7, 9 y 10 de octubre y se estima que el show estelar iniciará a las 8:00 p.m. (hora local). Cabe mencionar que la organización determinó que existan diferentes horarios para facilitar el acceso del público.

Quienes cuentan con el paquete soundcheck podrán ingresar hasta las 14:00, mientras que las puertas destinadas al público de campo abrirán desde las 16:00. Para los asistentes de las tribunas, el ingreso estará disponible a partir de las 17:00.

Sepa más BTS ha sido nominado cinco veces a los premios GRAMMY (de la 63ª a la 65ª edición) y ha sido reconocido con numerosos galardones de prestigio como los Billboard Music Awards, los American Music Awards (Artista del Año 2021) y los MTV Video Music Awards. La banda lanzará su quinto álbum de estudio, ARIRANG, el 20 de marzo de 2026, seguido de una ambiciosa gira mundial que marcará un regreso destinado a quedar grabado en la historia de la cultura pop.

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