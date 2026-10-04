Su llegada a la capital peruana ha despertado un interés pocas veces visto y una de las inquietudes de los fans es qué canciones interpretarán.
Su llegada a la capital peruana ha despertado un interés pocas veces visto y una de las inquietudes de los fans es qué canciones interpretarán.
Por Redacción EC

Como parte de su exitosa gira mundial, la reconocida banda de K-pop BTS (también conocidos como Bangtan Boys), originaria de Seúl, Corea del Sur, llegará a Lima en los próximos días para brindar hasta tres conciertos para su multitudinaria fanaticada que agotó todos los boletos disponibles en tiempo récord.

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