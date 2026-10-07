A pocas horas del primer concierto de BTS en Lima, un puente peatonal ubicado en las inmediaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue cubierto, una medida que llamó especialmente la atención de los seguidores que esperaban utilizar este punto para intentar observar parte del espectáculo desde el exterior.

La cobertura del puente se produce este miércoles 7 de octubre, fecha en la que el grupo surcoreano ofrecerá su primera presentación en Perú. Desde temprano, cientos de seguidores conocidos como ARMY se concentran en los alrededores del recinto para vivir uno de los eventos musicales más esperados del año.

La medida forma parte del operativo desplegado en los alrededores del Estadio San Marcos para organizar el tránsito y la circulación de personas durante las jornadas de conciertos. BTS también tiene programadas presentaciones en Lima para el 9 y 10 de octubre, por lo que las acciones en la zona se mantendrán durante estos días.

El puente se había convertido en uno de los puntos que generaban expectativa entre algunos seguidores, debido a su ubicación y altura. Desde allí, algunos ARMY tenían la intención de intentar observar parte del espectáculo que se desarrollará dentro del estadio.

Colas en la San Marcos para el concierto de BTS en Lima. Foto: GEC

ARMY reacciona: “se acabó la vista gratis”

La cobertura del puente rápidamente generó comentarios y reacciones en redes sociales. Algunos seguidores tomaron la situación con humor y señalaron que “se acabó la vista gratis”, en referencia a la posibilidad de intentar ver el concierto desde los alrededores de San Marcos.

Más allá de las bromas, la medida también puede entenderse como parte de las acciones para evitar que se produzcan aglomeraciones en puntos elevados o espacios que no están destinados para permanecer durante el desarrollo del espectáculo.

BTS ofrece su primer concierto en Lima

El primer concierto de BTS en Lima está programado para este 7 de octubre en el Estadio San Marcos. Se trata de una fecha especialmente esperada por sus seguidores peruanos, quienes se han concentrado desde horas antes en los alrededores del recinto.

La agrupación surcoreana continuará con sus presentaciones en Lima el 9 y 10 de octubre, por lo que se espera que la zona vuelva a registrar una importante concentración de público durante las próximas jornadas.

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