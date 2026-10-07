Puente peatonal cerca de San Marcos aparece cubierto antes del concierto de BTS. Foto: Instagram
Puente peatonal cerca de San Marcos aparece cubierto antes del concierto de BTS. Foto: Instagram
Por Redacción EC

A pocas horas del primer concierto de BTS en Lima, un puente peatonal ubicado en las inmediaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue cubierto, una medida que llamó especialmente la atención de los seguidores que esperaban utilizar este punto para intentar observar parte del espectáculo desde el exterior.

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