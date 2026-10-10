BTS inició su tercer y último concierto en Lima este sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial ‘ARIRANG’. Al comienzo del espectáculo, los siete integrantes de la agrupación surcoreana se dirigieron en español a sus seguidores y los animaron a disfrutar de la última noche del grupo en Perú.

“¿Qué decimos, Lima? Saludamos. Uno, dos, tres: We are BTS” , expresó RM durante el saludo inicial. Luego, Jungkook recordó que se trataba de la última presentación en la capital peruana e invitó al público a darlo todo durante el espectáculo.

“Lima ARMYs, este es el último show en Lima. Vamos con todo” , manifestó el cantante.

Por su parte, V prometió entregarse al máximo durante la presentación. “Hoy voy a dar mi 200%. Hagamos que esta noche sea inolvidable” , dijo ante los asistentes.

Jimin también se refirió a la despedida del grupo de la capital peruana. “Así como es el último día en Lima, voy a guardarlos en mi corazón” , expresó.

Suga, en tanto, animó a los seguidores a acompañar a la agrupación durante la última fecha. “Vamos a ir con todo. Yo sé que sí pueden, Team Lima, ¿me acompañan?” , preguntó al público.

Jin también interactuó con los asistentes y comprobó el entusiasmo del recinto. “El ambiente está listo. BTS, ¿está listo? ¡ARMY está listo!” , expresó.

Finalmente, J-Hope invitó a los fanáticos a disfrutar de la última noche de la agrupación en el país. “¡Wow, hoy es el último día! Divirtámonos como si no hubiese mañana” , manifestó. Tras las intervenciones de los integrantes, RM cerró el saludo con un “Muy bien, let’s go. Vamos” .

Tercera y última fecha de BTS en Lima

La presentación de este sábado marca el cierre de las tres fechas programadas por BTS en el Estadio San Marcos, los días 7, 9 y 10 de octubre, como parte de su gira mundial ‘ARIRANG’. Las dos primeras presentaciones se realizaron el miércoles y viernes, respectivamente, y registraron una gran convocatoria de seguidores.

La agrupación está integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Durante sus presentaciones en Lima, los artistas han interactuado con el público peruano en español y compartido mensajes dirigidos a sus seguidores, conocidos como ARMY.