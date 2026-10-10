J-Hope pide “divertirnos como si no hubiese mañana” en el último concierto. (Foto: X / @sesiliaaakth)
J-Hope pide “divertirnos como si no hubiese mañana” en el último concierto. (Foto: X / @sesiliaaakth)
Por Redacción EC

BTS inició su tercer y último concierto en Lima este sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial ‘ARIRANG’. Al comienzo del espectáculo, los siete integrantes de la agrupación surcoreana se dirigieron en español a sus seguidores y los animaron a disfrutar de la última noche del grupo en Perú.

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