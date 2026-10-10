Por Redacción EC
12:18
- Trabajadores de la Municipalidad de Lima realizan controles de seguridad y fiscalización en los exteriores de la Universidad Mayor de San Marcos.
#BTSenLima | En el tercer concierto de @BTS_twt, nuestros prevencionistas de @GRDMML están desplegados en los accesos y en las puertas de ingreso del Estadio San Marcos, donde se concentra el público. Se mantiene alertas, con equipos de primeros auxilios, para responder ante cualquier eventualidad.— Municipalidad de Lima (@MuniLima) October 10, 2026
12:11
- Armys se protegen con sombrillas por el inclemente sol, a la espera de la apertura de las puertas de ingreso en San Marcos.
- Foto: Fernando Sangama
12:06
- Llegan los fans para la tercera fecha de concierto de la famosa agrupación surcoreana BTS que se realiza en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos.
- Foto: Fernando Sangama
12:02
- Kim Taehyung, conocido como V de BTS, protagonizó un inesperado momento durante su segundo concierto en el Estadio San Marcos, en Lima. El artista contó que sufrió una indigestión tras probar demasiada comida peruana: "Comí bastante, creo que no di el 100% de mí", expresó
12:01
- La Policía Nacional del Perú cercó esta mañana las colas de ingreso al Estadio San Marcos para la tercera y última presentación de la agrupación BTS . Los agentes del orden restringieron el paso peatonal en las filas exteriores tras registrar conatos de desorden en los alrededores poco antes de las 8 a.m.
12:01
- La institución policial instaló vallas metálicas continuas para ordenar a los miles de asistentes en una sola fila frente a las puertas del campus universitario. Esta medida impidió la aglomeración de transeúntes sin boleto en las vías reservadas para la circulación.
12:00
- Las autoridades ejecutaron estas acciones de control ante denuncias sobre personas no identificadas que ofrecieron puestos en las filas a cambio de cobros irregulares para ingresar a la última fecha de BTS. Asimismo, se detectaron intentos de reventa de entradas falsificadas en las bermas adyacentes de la avenida Universitaria.
11:58
- El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo anunció para RPP, que el Estadio San Marcos abrirá sus puertas desde las 2 p. m. para el último concierto de BTS, medida que busca reducir las aglomeraciones y facilitar el desplazamiento de asistentes.
11:57
- BTS en Lima: ¿a qué hora empieza el concierto de este sábado 10 de octubre?
- La organización estableció horarios diferenciados para facilitar el ingreso. Quienes cuentan con acceso al soundcheck debían completar su registro hasta las 2:00 p. m.; posteriormente, el acceso para Campo está previsto desde las 4:00 p. m., mientras que las personas con localidades en Tribuna podrán ingresar desde las 5:00 p. m.. El concierto de BTS tiene como hora estimada de inicio las 8:00 p. m. y una duración aproximada de tres horas.
11:56
- Para evitar aglomeraciones, los asistentes deben dirigirse a la puerta que corresponde a su localidad. Entre los accesos figuran la Puerta 1, por la avenida Venezuela; Puerta 3, vinculada con las avenidas Universitaria y Ramón Herrera; Puerta 5, por Amézaga; y Puerta 8, por la avenida Óscar R. Benavides, antes avenida Colonial. La organización pidió respetar estas rutas y no intentar ingresar por una puerta distinta a la indicada en el boleto.
11:56
- La banda coreana integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook tendrá este sábado 10 de octubre su último concierto en Perú desde el Estadio San Marcos que en sus fechas del 7 y 9 de este mes, fue un lleno total.
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