BTS EN VIVO en Lima, última fecha: ultimas noticias del 3er concierto en San Marcos
La banda coreana integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook tendrá este sábado 10 de octubre su último concierto en Perú desde el Estadio San Marcos que en sus fechas del 7 y 9 de este mes, fue un lleno total.
BTS EN LIMA: Este sábado 10 de octubre es la ultima fecha en el Estadio San Marcos y promete ser un lleno total. |Foto: (@bts_bighit) BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' EN LIMA, DIA 2
Momentos clave
2026-10-06 13:26:30 |
Y el día llegó. La banda coreana de BTS con RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, se presentará en el estadio de San Marcos de Lima, Perú, los días miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre. Se recomienda a los asistentes seguir todas las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades.
Y el día llegó. La banda coreana de BTS con RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, se presentará en el estadio de San Marcos de Lima, Perú, los días miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre. Se recomienda a los asistentes seguir todas las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades.