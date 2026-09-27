A pocos días de la llegada de BTS al Perú, los organizadores del esperado concierto difundieron información clave para los miles de fans que asistirán a sus conciertos en el Estadio San Marcos. La agrupación surcoreana tiene previstas tres presentaciones en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre.

Live Nation Perú publicó mapas con los accesos, rutas de ingreso y salida, horarios y recomendaciones para cada jornada. Las indicaciones adquieren especial relevancia luego de los cuestionamientos por las dificultades registradas durante la evacuación del primer concierto de Robbie Williams en Arena 1 Park.

Horarios e ingresos para los conciertos de BTS en Perú

Según la programación difundida, el registro para quienes tengan acceso al soundcheck estará habilitado hasta las 2 p.m. Las puertas para el público de campo abrirán a las 4 p.m., mientras que el ingreso a las tribunas comenzará a las 5 p.m. Asimismo, BTS tiene planeado subir al escenario aproximadamente a las 8 p.m.

Recomendaciones oficiales para los conciertos de BTS en Lima

También habrá ingresos diferenciados. Campo A utilizará la puerta 1 por la avenida Venezuela; Campo C, la puerta 3 por la avenida Universitaria; y Campo B deberá ingresar por la puerta 8, ubicada hacia la avenida Óscar R. Benavides. Para las tribunas estarán disponibles las puertas 5 y 6 por la avenida Amézaga.

Rutas de salida

La organización también presentó un plan para la salida del público una vez terminado el espectáculo. Los asistentes podrán abandonar en Estadio San Marcos por las puertas 1, 3, 5 y 8, con rutas que conectarán con las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides.

Recomendaciones

Asimismo, se publicó una extensa relación de objetos restringidos. No se permitirá ingresar con cámaras profesionales o desmontables, GoPro, trípodes, palos de selfie, drones, paraguas ni bolsos que superen los 35 x 35 centímetros, entre otros artículos. Las transmisiones en vivo desde el concierto tampoco estarán permitidas.

BTS ofrecerá tres conciertos en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. (Foto: BIGHIT MUSIC and NETFLIX / AFP) / HANDOUT

Cabe resaltar que si bien la expectativa por la llegada de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, los tres eventos aún deben completar los procedimientos municipales correspondientes. La Municipalidad de Lima señaló que los organizadores se encuentran dentro de los plazos para presentar el plan de seguridad, gestionar el plan de desvíos y solicitar la autorización necesaria para los espectáculos.