BTS ofrecerá tres conciertos en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. (EFE/ Hybe/Bighit Music)
BTS ofrecerá tres conciertos en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. (EFE/ Hybe/Bighit Music)
/ HYBE/BIGHIT MUSIC
Por Redacción EC

A pocos días de la llegada de BTS al Perú, los organizadores del esperado concierto difundieron información clave para los miles de fans que asistirán a sus conciertos en el Estadio San Marcos. La agrupación surcoreana tiene previstas tres presentaciones en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.