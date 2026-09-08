A casi un mes de los tres conciertos que BTS ofrecerá en Lima, decenas de fanáticos del grupo surcoreano ya instalaron carpas en los exteriores del estadio San Marcos con el objetivo de asegurar una ubicación cercana al escenario durante sus presentaciones, parte de su gira internacional ‘Arirang’, reportó Latina Noticias.

Las zonas más concurridas se ubican entre las puertas 1 y 6 del recinto universitario. En esta última, según informó el medio, se han instalado más de seis carpas ocupadas por alrededor de 20 personas, quienes se organizan en turnos para permanecer en el lugar y conservar el sitio.

La espera también se replica en la puerta 1 de San Marcos, donde se observaron otras cinco carpas instaladas por seguidores que buscan mantenerse cerca del acceso al estadio durante los conciertos programados para los días 7, 9 y 10 de octubre, informaron.

Dentro de los espacios improvisados, los fanáticos han acondicionado sus lugares con colchones, almohadas, frazadas y pequeños ventiladores eléctricos. Algunos permanecen durante varias horas del día y otros se turnan para poder continuar con sus actividades personales, laborales y académicas.

Fans de BTS instalaron carpas en las afueras del Estadio San Marcos | Foto: Latina

Aunque en redes sociales algunos usuarios cuestionaron la presencia de los campistas y señalaron que podrían tratarse de vendedores de filas, Latina Noticias indicó que la mayoría de las personas instaladas son estudiantes y sus acompañantes.

“Estoy acampando desde hace tres días debido a que ya he visto carpas. Yo no tengo el suficiente tiempo como para acampar, pero me he juntado con mis amigas para poder hacer turnos, ya que trabajo y estudio”, declaró una de las fanáticas a Exitosa.

Hasta el momento, ni la Municipalidad de Lima ni la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se han pronunciado sobre la presencia de los fanáticos. Sin embargo, algunos trabajadores de la zona se habrían acercado para brindarles bebidas y verificar sus condiciones.

Transferencia de entradas y recomendaciones para evitar estafas

Paralelamente, el proceso de cambio de titularidad y transferencia de entradas para los conciertos de BTS en Lima ya se encuentra habilitado mediante Ticketmaster Perú, a través de la aplicación Quentro.

Como parte de las medidas de seguridad para evitar fraudes, los boletos cuentan con un límite de transferencia: cada entrada solo podrá ser trasladada a otra persona una única vez.

Además, con el fin de evitar posibles estafas, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recomendó a los usuarios revisar los términos y condiciones antes de aceptar o realizar cualquier transferencia de boletos.