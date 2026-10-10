Durante la previa del segundo concierto del grupo surcoreano BTS en el Estadio San Marcos, realizado el viernes 9 de octubre, miles de fanáticos unieron sus voces para exigir la consigna “No vayan al hotel”, pidiendo respeto a la privacidad y seguridad de los artistas, tras las aglomeraciones reportadas el día anterior en los exteriores de su hotel en Miraflores.

Los incidentes se desencadenaron la noche del jueves 8 de octubre cuando, tras un espectáculo de drones en la Costa Verde, cientos de personas se desplazaron hacia los alrededores de hotel Marriott, donde se hospedan los artistas, provocando el bloqueo de avenidas aledañas, exceso de ruido e incluso acoso con luces láser dirigidas a las ventanas del edificio.

Armys in Peru chanting “NO VAYAN AL HOTEL” before the concert which means “DON’T GO TO THE HOTEL” before BTS concert starts. I feel so bad these Peruvian armys https://t.co/tWLSa0HtCv — kat (@kookyun) October 10, 2026

Esta situación se hizo evidente desde la llegada del grupo a Lima. Por ello, el líder de la agrupación, Kim Nam-joon (RM), emitió un mensaje a través de la plataforma Weverse manifestando que “no estaban durmiendo bien”.

Fans de BTS se congregan frente al hotel Marriott | Foto: César Bueno / EC

En la publicación, el músico solicitó a sus seguidores abstenerse de esperarlos en las afueras de sus alojamientos, tanto en Perú como en Chile, Argentina y Brasil, países donde continuará su gira mundial ‘Arirang’.

Mensaje de RM a sus fans | Foto: Captura de Weverse

Ante el pedido del cantante, el fandom peruano organizó campañas de concientización en redes sociales. Por ello, en el show, sus seguidores mostraron su respaldo al grupo coreando otros lemas como “Army no acosa”, “Perdón BTS” y “Sorry”, exigiendo respeto hacia los músicos.

I heard that they also chanted "PERDÓN BTS" "Sorry" "ARMY NO ACOSA" 🥺🥺 https://t.co/ga5qu3Og62 — kat (@kookyun) October 10, 2026

Ya en pleno concierto, frente a unos 50.000 asistentes, RM retomó el tema para enviar un mensaje claro a la audiencia presente. Explicó que su llamado responde a un problema recurrente de su gira y no a un hecho específico de Lima.

Sin embargo, sostuvo con firmeza que “hacer volar drones o apuntar con láser no es correcto”, apelando al respeto entre la banda y sus seguidores, para luego expresar su agradecimiento por la cálida bienvenida en Perú.

Namjoon hizo mención de lo que ha ocurrido últimamente , estoy tan triste y frustrada https://t.co/iC1j0wz1Th — 𖥻 KoOoOoK⁷ ♱ 🇲🇽 ;; ⊙⊝⊜ (@knjlab_) October 10, 2026

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