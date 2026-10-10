En la publicación, el músico solicitó a sus seguidores abstenerse de esperarlos en las afueras de sus alojamientos, tanto en Perú como en Chile, Argentina y Brasil, países donde continuará su gira mundial ‘Arirang’.
Ante el pedido del cantante, el fandom peruano organizó campañas de concientización en redes sociales. Por ello, en el show, sus seguidores mostraron su respaldo al grupo coreando otros lemas como “Army no acosa”, “Perdón BTS” y “Sorry”, exigiendo respeto hacia los músicos.
I heard that they also chanted "PERDÓN BTS" "Sorry" "ARMY NO ACOSA" 🥺🥺 https://t.co/ga5qu3Og62
Ya en pleno concierto, frente a unos 50.000 asistentes, RM retomó el tema para enviar un mensaje claro a la audiencia presente. Explicó que su llamado responde a un problema recurrente de su gira y no a un hecho específico de Lima.
Sin embargo, sostuvo con firmeza que “hacer volar drones o apuntar con láser no es correcto”, apelando al respeto entre la banda y sus seguidores, para luego expresar su agradecimiento por la cálida bienvenida en Perú.
Namjoon hizo mención de lo que ha ocurrido últimamente , estoy tan triste y frustrada https://t.co/iC1j0wz1Th