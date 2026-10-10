El grupo se presentó este viernes 9 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su segunda fecha en Lima | Foto: Capturas de X (@_sgminseven/@kookyun) / Composición EC
El grupo se presentó este viernes 9 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su segunda fecha en Lima | Foto: Capturas de X (@_sgminseven/@kookyun) / Composición EC
Por Redacción EC

Durante la previa del segundo concierto del grupo surcoreano BTS en el Estadio San Marcos, realizado el viernes 9 de octubre, miles de fanáticos unieron sus voces para exigir la consigna “No vayan al hotel”, pidiendo respeto a la privacidad y seguridad de los artistas, tras las aglomeraciones reportadas el día anterior en los exteriores de su hotel en Miraflores.

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