BTS vivió su primera noche en Lima cargada de mucha música, emoción y mensajes en español. (Foto: Hybe Latinoamérica)
BTS vivió su primera noche en Lima cargada de mucha música, emoción y mensajes en español. (Foto: Hybe Latinoamérica)
Por Redacción EC

Hay momentos que quedarán marcados en la memoria de los miles de fanáticos que asistieron al Estadio San Marcos el miércoles 7 de octubre para vivir el debut de BTS en Perú. Tras una noche cargada de música, emoción y mensajes en español, la agrupación surcoreana se despidió de sus seguidores con una frase que rápidamente se volvió viral: “Perú, hasta mañana”.

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