Hay momentos que quedarán marcados en la memoria de los miles de fanáticos que asistieron al Estadio San Marcos el miércoles 7 de octubre para vivir el debut de BTS en Perú. Tras una noche cargada de música, emoción y mensajes en español, la agrupación surcoreana se despidió de sus seguidores con una frase que rápidamente se volvió viral: “Perú, hasta mañana”.

Cerca del final de la jornada, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook comenzaron a despedirse del público que había acompañado cada canción. Los asistentes respondieron con gritos y aplausos, mientras los integrantes agradecían el entusiasmo recibido durante su primera presentación en territorio peruano.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando V y Jungkook se despidieron juntos. En un video difundido en redes sociales, se escucha el mensaje “Los amo tanto”, seguido de un cariñoso “Hasta mañana”, palabras que emocionaron a ARMY.

☆• INTO THE SUN #BTS_WORLDTOUR_ARİRANG #BTS_WORLDTOUR_ARİRANG_LIMA https://t.co/MHcdj6jwKS — Team Wings of Spring ⁷⦿ ☰ ☲ (@WingsofSpringT) October 8, 2026

La despedida llegó después de que BTS interpretara “Into the Sun”, canción elegida para cerrar el espectáculo. El tema puso fin a una presentación que reunió sus grandes éxitos y canciones de su nueva etapa musical, acompañadas por las luces de las ARMY Bomb que iluminaron el estadio.

BTS promete reencontrarse con el ARMY peruano

Durante el concierto, los artistas también sorprendieron al público con intervenciones en español. Jin confesó que había estudiado el idioma para comunicarse con sus seguidores, mientras V utilizó expresiones peruanas como “Hola, causas”, provocando una ovación entre los asistentes.

La frase “Perú, hasta mañana” fue interpretada por los fanáticos como una promesa de reencuentro. Aunque la segunda presentación será pronto, el viernes 9 de octubre, así que ARMY no tendrá que esperar tanto para volver a ver a Bangtan.

Como se sabe, BTS regresará al Estadio San Marcos el 9 y 10 de octubre para completar sus tres conciertos en Lima, como parte de su gira mundial “Arirang”. Ambas fechas permitirán que miles de seguidores vuelvan a disfrutar del espectáculo del septeto surcoreano.