Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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¡Bienvenidos al minuto a minuto de la venta de entradas para BTS en Lima! Desde este espacio seguiremos en vivo todos los detalles del inicio de la venta general para los tres conciertos que la banda surcoreana ofrecerá en el Estadio San Marcos.
A pocas horas del arranque oficial, la expectativa crece entre miles de fans que buscan asegurar un lugar para uno de los eventos musicales más esperados del año.