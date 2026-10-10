BTS vivió una nueva jornada de grandes emociones en Perú. La agrupación surcoreana ofreció su segundo concierto en el Estadio San Marcos el viernes 9 de octubre, donde no solo la música y el baile cautivó a los fans, sino todos los gestos que los artistas prepararon para el show. Uno de los más emocionados fue V, quien hizo gala nuevamente de su conocimiento del español y expresó nuevas frases.

Durante su mensaje final, el popular integrante de BTS aprovechó para dedicar unas tiernas palabras en español a sus fans. Sin embargo, antes de hablar pidió a sus seguidores que le ayuden a aprender nuevas palabras y frases.

Fiel a su estilo y con un gran carisma, V de BTS inició su mensaje con un repetido, pero aun así efectivo: “¿que fue, causa?”. Luego, pidió al ARMY que asistió al Estadio San Marcos que le enseñen otras frases populares del país. “¿Alguien que otra palabra más puede decirme? Sí, está bien”, expresó.

리마 중콘 태형 엔딩 멘트 어 일단 어제 제가 페루 음식들을 정말 너무 맛있어가지구 너무 많이 먹는 바람에 오늘 좀 체해서 공연을 100% 담지 못했던거 같습니다 죄송합니다 봐주십쇼! https://t.co/MVMkClvveO — 안달.mp4 (@v1230mp4) October 10, 2026

Posteriormente, el artista surcoreano empezó a soltar algunas frases al aire, tales como: “Las ARMYS de Perú tienen una energía bacán”, “Si vuelvo a Perú, ¿me van a recibir igualito?”, “No los escucho”, “Entonces ahora sí, viva el Perú”, “Arriba Perú”, “Perú es clave” y “Los amo, Army”.

Los mensajes de V desataron la euforia de sus seguidores, quienes celebraron con entusiasmo que el artista se haya pronunciado en español ante sus miles de fans que se dieron cita en el Estadio San Marcos.

Como se sabe, los conciertos de BTS han reunido a miles de integrantes de ARMY, nombre con el que se conoce a la comunidad de seguidores del grupo. Desde horas antes del espectáculo, los alrededores del recinto registraron una importante concentración de público.

“Arriba Perú”, “Perú es clave” y “Los amo, ARMY”, son parte de los nuevos mensajes que V de BTS regaló a sus fans durante su segundo concierto en Perú. ( Foto: Captura de video X / @v1230mp4)

De esta manera, BTS se prepara para un último concierto en Perú este 10 de octubre en el Estadio San Marcos, que marcará el final de su travesía por el país para dar paso a nuevas presentaciones con su gira “Arirang”.