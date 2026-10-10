“Arriba Perú”, “Perú es clave” y “Los amo, ARMY”, son parte de los nuevos mensajes que V de BTS regaló a sus fans durante su segundo concierto en Perú. ( Foto: Captura de video X / @v1230mp4)
“Arriba Perú”, “Perú es clave” y “Los amo, ARMY”, son parte de los nuevos mensajes que V de BTS regaló a sus fans durante su segundo concierto en Perú. ( Foto: Captura de video X / @v1230mp4)
Por Redacción EC

BTS vivió una nueva jornada de grandes emociones en Perú. La agrupación surcoreana ofreció su segundo concierto en el Estadio San Marcos el viernes 9 de octubre, donde no solo la música y el baile cautivó a los fans, sino todos los gestos que los artistas prepararon para el show. Uno de los más emocionados fue V, quien hizo gala nuevamente de su conocimiento del español y expresó nuevas frases.

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