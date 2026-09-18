La agrupación surcoreana BTS consiguió tres nominaciones en los MTV Video Music Awards 2026 por el impacto de “SWIM”, tema principal de su quinto álbum “Arirang”, que marcó su regreso musical tras el servicio militar de sus integrantes y alcanzó una amplia recepción internacional.

El septeto compite en las categorías Canción del Año, Mejor K-Pop y Mejor Grupo, esta última donde cuenta con un antecedente destacado tras obtener el premio durante cuatro años consecutivos, entre 2019 y 2022.

Las candidaturas llegan mientras el disco mantiene presencia en las listas internacionales, con 26 semanas en el Official Albums Top 100 del Reino Unido y un rendimiento sostenido en los rankings semanales de Spotify Global.

Esta nominación coincide además con el regreso de BTS a los escenarios estadounidenses, luego de su presentación del 18 de septiembre en el iHeartRadio Music Festival de Las Vegas, donde volvieron a participar luego de su presentación del 2020.

El domingo 27 de septiembre se realizará la ceremonia de los MTV VMAs 2026 en el Teatro Peacock de Los Ángeles, que será transmitido en directo por CBS y Paramount+, con una votación del público disponible en la página oficial hasta el 25 de septiembre.

La racha de nominaciones para el grupo llega durante su regreso a los escenarios con la gira mundial “Arirang”, que tendrá una parada en Lima con tres conciertos para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Las entradas ya se agotaron.

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