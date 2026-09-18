La ceremonia de los MTV VMAs 2026 se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles | Foto: AFP
La ceremonia de los MTV VMAs 2026 se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles | Foto: AFP
/ FREDERIC J. BROWN
Por Redacción EC

La agrupación surcoreana BTS consiguió tres nominaciones en los MTV Video Music Awards 2026 por el impacto de “SWIM”, tema principal de su quinto álbum Arirang, que marcó su regreso musical tras el servicio militar de sus integrantes y alcanzó una amplia recepción internacional.

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