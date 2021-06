각자의 별에서 함께 반짝일✨

Time to shine together in your own stars ✨



우리만의 소우주로 떠날 준비🌌

Ready to leave for our own Cosmos🌌



BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO Merch

2021.06.02. 11:00 (KST) @weverseshop @BTS_jp_official#방탄소년단 #BTS #소우주 #SOWOOZOO pic.twitter.com/4E6dFdhj56