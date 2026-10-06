A pocas horas del primer concierto de BTS en Perú, la agrupación surcoreana compartió información sobre el uso del Army Bomb, el light stick oficial del grupo. La guía, publicada en Weverse para los conciertos de la gira “Arirang” en Latinoamérica, detalla los pasos que deberán seguir los fanáticos antes de que comience el espectáculo.

La principal indicación para ARMY es sencilla: la Army Bomb se sincronizará automáticamente con el espectáculo de luces del concierto. De acuerdo con Weverse, los asistentes solo tendrán que encender el dispositivo antes de que empiece el show para disfrutar de los efectos coordinados preparados para la presentación de BTS.

El primer paso es contar con una BTS Official Light Stick Ver.4. Weverse precisa que el control inalámbrico previsto para estos conciertos está disponible exclusivamente para esta versión. Por ello, quienes tengan modelos anteriores deben tener en cuenta que no contarán con la misma función de sincronización inalámbrica durante el espectáculo.

BTS difundió las guía oficial para que ARMY pueda utilizar correctamente el Army Bomb durante los conciertos en Perú. (Foto: Instagram / @bts.bighitofficial)

Antes de acudir al Estadio San Marcos, ARMY deberá comprobar que su light stick tenga instalada la versión más reciente. La guía oficial señala que la actualización es necesaria para disfrutar de la experiencia mejorada del espectáculo de luces.

Por ello, se recomienda realizar la actualización con anticipación y no esperar hasta llegar al estadio. De esta manera, el dispositivo estará preparado para funcionar con el sistema de iluminación inalámbrico previsto para los conciertos de BTS en Latinoamérica. Una vez actualizado, solo deben mantener presionado el botón izquierdo de la Army Bomb para encenderla.

TE PUEDE INTERESAR: BTS en Lima y su relación con el fútbol: Qué historia une a la Sub 23 de Corea del Sur y al grupo musical que paralizará Lima

No será necesario que cada fan realice manualmente una sincronización con el espectáculo. Según la información oficial, el light stick se conectará automáticamente al sistema de iluminación del concierto una vez encendido.

Los fans reaccionan mientras siguen en pantalla el concierto de regreso de BTS el 21 de marzo en Seúl, marcando su primer show en casi cuatro años ante enormes multitudes y millones más conectados en vivo en todo el mundo. (Foto: Roland DE COURSON / AFP) / ROLAND DE COURSON

Como se recuerda, BTS se presentará en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026, como parte de su gira mundial “Arirang”. Las tres presentaciones tendrán como escenario el Estadio San Marcos y el inicio de los espectáculos está previsto para las 8 p.m.