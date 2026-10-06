BTS difundió las guía oficial para que ARMY pueda utilizar correctamente el Army Bomb durante los conciertos en Perú. (Foto: Instagram / @bts.bighitofficial)
BTS difundió las guía oficial para que ARMY pueda utilizar correctamente el Army Bomb durante los conciertos en Perú. (Foto: Instagram / @bts.bighitofficial)
Por Redacción EC

A pocas horas del primer concierto de BTS en Perú, la agrupación surcoreana compartió información sobre el uso del Army Bomb, el light stick oficial del grupo. La guía, publicada en Weverse para los conciertos de la gira “Arirang” en Latinoamérica, detalla los pasos que deberán seguir los fanáticos antes de que comience el espectáculo.

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