La expectativa por el primer concierto de BTS en Lima generó desde las primeras horas del miércoles un intenso movimiento en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Decenas de fanáticas, conocidas como ARMY, llegaron con anticipación para formar sus filas y asegurar un lugar preferencial durante el ingreso a la explanada donde se presentará la agrupación surcoreana.

Sin embargo, la organización de las filas generó reclamos entre algunas seguidoras luego de que se reportara la presencia de personas que estarían ofreciendo espacios dentro de las colas a cambio de dinero. La situación provocó malestar entre quienes llevaban varias horas esperando y motivó el pedido de intervención policial para evitar conflictos en los accesos.

Algunas seguidoras expresaron públicamente su rechazo a esta práctica y pidieron al resto de asistentes no pagar por lugares dentro de las filas. “No compren colas, por favor, les pedimos a todos que no hagan caso a las personas que han empezado a generar desorden vendiendo los espacios, no me parece justo”, dijo una de ellas.

El reclamo fue realizado por fanáticas que habían llegado desde las primeras horas del miércoles para esperar el ingreso al recinto. La preocupación se centró en que la venta de espacios pudiera generar desorden y perjudicar a quienes respetaban el orden de llegada.

ARMY denuncia que venden lugares en las filas para ingresar al concierto de hoy. Foto: GEC

Policía y autoridades llegan a San Marcos

Ante los reclamos, las asistentes solicitaron apoyo de la Policía para mantener el orden y evitar posibles enfrentamientos en los puntos de acceso. Los efectivos se hicieron presentes en la zona mientras continuaba la llegada de seguidores de BTS.

Además del despliegue policial, también se observó la presencia de representantes de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro y de la Dirección General de Gobierno Interior, quienes participan en las acciones preventivas desarrolladas durante la jornada.

La presencia de las autoridades también está relacionada con la prevención de posibles estafas vinculadas con la reventa de entradas y la comercialización de productos relacionados con BTS. La gran concentración de seguidores convierte los alrededores del recinto en un punto de especial atención durante las horas previas al espectáculo.

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