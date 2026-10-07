BTS en San Marcos: fans denuncian que venden lugares en las filas para ingresar al concierto. Foto: Captura de video/América
BTS en San Marcos: fans denuncian que venden lugares en las filas para ingresar al concierto. Foto: Captura de video/América
Por Redacción EC

La expectativa por el primer concierto de BTS en Lima generó desde las primeras horas del miércoles un intenso movimiento en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Decenas de fanáticas, conocidas como ARMY, llegaron con anticipación para formar sus filas y asegurar un lugar preferencial durante el ingreso a la explanada donde se presentará la agrupación surcoreana.

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