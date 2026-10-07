A pocas horas del primer concierto de BTS en Lima, algunas ARMY peruanas que adquirieron el Soundcheck VIP Package ya comenzaron a ingresar a las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y a recibir los artículos exclusivos contemplados en esta experiencia.

La entrega del paquete se produce como parte del proceso previo al espectáculo de este 7 de octubre, primera de las tres fechas que BTS ofrecerá en Lima. Los seguidores con acceso VIP cuentan con un proceso diferenciado antes de ingresar a las áreas correspondientes del Estadio San Marcos.

¿Qué reciben las ARMY con el paquete VIP?

Entre los beneficios contemplados por el Soundcheck VIP Package se encuentra un artículo exclusivo de regalo VIP, además de un laminado VIP con lanyard. Estos elementos forman parte de la experiencia especial destinada a quienes adquirieron esta modalidad de entrada.

Las primeras imágenes compartidas por algunas ARMY desde San Marcos muestran que los asistentes ya están recibiendo parte de este paquete mientras avanzan por el proceso de ingreso y registro previo al concierto.

Estos son los artículos que reciben las ARMY con el paquete Soundcheck VIP. Foto: Captura de video/TikTok/anyil dominguez

Merchandising antes del concierto de BTS

Otro de los beneficios del paquete es la posibilidad de comprar merchandising antes del show, una ventaja especialmente esperada por los seguidores que buscan adquirir productos oficiales de BTS antes de la presentación.

El acceso anticipado a esta zona está sujeto a la disponibilidad de los productos establecidos por la organización. Para muchos fans, este beneficio representa una oportunidad de conseguir artículos oficiales antes del inicio del espectáculo y evitar parte de la congestión que se espera durante la jornada.

El esperado primer concierto de BTS en Lima

La entrega de los paquetes VIP ocurre en medio de una intensa jornada en los alrededores de San Marcos. Desde primeras horas del miércoles, cientos de ARMY llegaron al recinto y formaron largas filas para ingresar a sus respectivas zonas.

El Soundcheck VIP Package también contempla acceso a la prueba de sonido previa al concierto, ingreso anticipado al recinto, una ubicación en Zona Campo Acceso A y un check-in exclusivo con personal VIP.

BTS se presentará en Lima este 7, 9 y 10 de octubre, por lo que la experiencia que hoy comienzan a vivir las ARMY con acceso VIP se repetirá en las siguientes fechas programadas en el Estadio San Marcos.

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