ARMY ya vive la experiencia VIP de BTS en Lima: reciben regalos y beneficios antes del concierto. Foto: GEC
ARMY ya vive la experiencia VIP de BTS en Lima: reciben regalos y beneficios antes del concierto. Foto: GEC
Por Redacción EC

A pocas horas del primer concierto de BTS en Lima, algunas ARMY peruanas que adquirieron el Soundcheck VIP Package ya comenzaron a ingresar a las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y a recibir los artículos exclusivos contemplados en esta experiencia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.