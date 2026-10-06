BTS llegó el lunes 5 de octubre a Lima para preparar los tres conciertos multitudinarios que ofrecerá los próximos 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. (Foto: Instagram - @bts.bighitofficial / Captura de X - @jackisafraid)
BTS llegó el lunes 5 de octubre a Lima para preparar los tres conciertos multitudinarios que ofrecerá los próximos 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. (Foto: Instagram - @bts.bighitofficial / Captura de X - @jackisafraid)
Por Redacción EC

En medio de una gran expectativa y un riguroso dispositivo de seguridad, la popular banda musical surcoreana BTS llegó el lunes 5 de octubre a Lima para preparar los tres conciertos multitudinarios que ofrecerá los próximos 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, informaron medios locales.

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