En medio de una gran expectativa y un riguroso dispositivo de seguridad, la popular banda musical surcoreana BTS llegó el lunes 5 de octubre a Lima para preparar los tres conciertos multitudinarios que ofrecerá los próximos 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, informaron medios locales.

La agrupación arribó al aeropuerto internacional de Lima en un vuelo chárter procedente de Bogotá, tras lo cual salió en un estricto y privado rumbo a un hotel del distrito costero de Miraflores.

Canal N publicó unas imágenes en las que se ve a los integrantes de la agrupación al subir por unas escaleras en una zona privada del aeropuerto para abordar directamente el autobús que los condujo hacia su alojamiento.

El grupo surcoreano se presentará el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos con su gira internacional 'Arirang' | Foto: Captura de X (@jackisafraid)

BTS se presentará por primera vez en Perú como parte de su gira “Arirang”, que en la capital peruana ofrecerá tres conciertos en los que se espera la asistencia cada día de más de 50.000 personas.

Para la noche del 8 de octubre está previsto un espectáculo de 150 drones sincronizados frente a la Costa Verde de Lima. Estos dispositivos formarán diversas figuras en honor a la banda para darles la bienvenida a Perú, como el logotipo del grupo, detalle que ha sido anunciado por ARMY peruano, como se conoce a sus fanáticas y fanáticos.

Asimismo, los organizadores recomiendan observar el espectáculo desde el Puente de la Paz o el Parque Bicentenario en Miraflores.

¿Cuándo y dónde será el espectacular show de drones para recibir a BTS en Perú? (Foto: BTS Perú)

Durante la tarde del jueves también habrá mensajes en parapente hacia Jimin y otros integrantes de BTS que se verán desde la misma Costa Verde, ya que la banda estará alojada en uno de los hoteles situado en esa zona.

A pesar de ello, la ARMY Perú exhortó a los seguidores a respetar la privacidad de BTS y no acudir en masa al aeropuerto a recibirlos ni tampoco a los alrededores de su hotel, aunque preparan distintas sorpresas para los cantantes durante los conciertos, con máscaras y elementos tradicionales peruanos, además de pancartas temáticas.

Con información de EFE.