Este miércoles 7 de octubre, el grupo debutó en Lima con su gira 'Arirang' | Fotos y videos: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro
Este miércoles 7 de octubre, el grupo debutó en Lima con su gira 'Arirang' | Fotos y videos: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro
Por Redacción EC

Este miércoles 7 de octubre, el grupo surcoreano BTS debutó en Lima con el primero de los tres conciertos que tiene pactados en el Estadio San Marcos, parte del segundo tramo de su gira latinoamericana, en una esperada reunión con sus fanáticos peruanos, quienes desde tempranas horas y, en algunos casos, desde hace varios días, se venían formando en los exteriores del recinto para asistir al espectáculo.

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