Este miércoles 7 de octubre, el grupo surcoreano BTS debutó en Lima con el primero de los tres conciertos que tiene pactados en el Estadio San Marcos, parte del segundo tramo de su gira latinoamericana, en una esperada reunión con sus fanáticos peruanos, quienes desde tempranas horas y, en algunos casos, desde hace varios días, se venían formando en los exteriores del recinto para asistir al espectáculo.

Primer concierto de BTS en Lima | Fotos y videos: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro.

Con un espectáculo de luces y un escenario de 360 grados, la agrupación inició su show ante los ensordecedores gritos de miles de seguidores que llenaron el recinto deportivo, algunos de los cuales pagaron más de S/ 2.000 por una entrada para dar la bienvenida al septeto conformado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

Primer concierto de BTS en Lima | Fotos y videos: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro.

“Hola, causas, ustedes llenaron este estadio gigante, ¿están listos para una noche loca?”, dijo V en español. El integrante, cuyo nombre es Kim Tae-hyung, también se dirigió en castellano a sus fans durante su presentación en Colombia, país que visitaron antes de llegar al Perú como parte de su gira.

Primer concierto de BTS en Lima | Fotos y videos: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro.

Por su parte, Jungkook comentó que era su primera vez en Lima: “Haremos que esta noche sea especial”, dijo ante la emoción de miles de fans, quienes respondieron con gritos y aplausos.

BTS en Lima | Fotos y videos: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro.

Este es el primero de los tres shows que BTS ofrecerá en la capital. El segundo será este viernes 9 de octubre y el tercero, que también será el cierre de su paso por Lima, se realizará el sábado 10.

Primer concierto de BTS en Lima | Fotos y videos: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro.

Las imágenes que acompañan esta nota fueron capturadas con un OPPO Find X9 Pro.

VIDEO RECOMENDADO: