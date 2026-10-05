Así va el armado del escenario para los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos. (Foto: Instagram-@bts.bighitofficial / Captura de video - Latina Noticias)
Así va el armado del escenario para los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos. (Foto: Instagram-@bts.bighitofficial / Captura de video - Latina Noticias)
Por Redacción EC

A pocos días de los tres conciertos de BTS en Perú, el Estadio San Marcos atraviesa una intensa jornada de trabajos para recibir a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, quienes se presentarán en Lima este 7, 9 y 10 de octubre como parte de su gira mundial “Arirang”.

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