A pocos días de los tres conciertos de BTS en Perú, el Estadio San Marcos atraviesa una intensa jornada de trabajos para recibir a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, quienes se presentarán en Lima este 7, 9 y 10 de octubre como parte de su gira mundial “Arirang”.

Imágenes registradas desde los exteriores del recinto permiten observar el avance del montaje para los esperados espectáculos. Diversas estructuras ya se levantan en el interior del estadio mientras continúa el ingreso de materiales y equipos necesarios para completar la producción.

En los últimos días, camiones cargados con estructuras y equipamiento han ingresado constantemente al Estadio San Marcos. Asimismo, personal de producción y logística trabaja en la instalación de los distintos componentes que serán utilizados durante las tres presentaciones del septeto surcoreano, según se pudo reportar en las cámaras de Latina.

Así va el armado del escenario para los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos. (Foto: Captura de video / Latina Noticias)

Uno de los principales atractivos será la configuración del escenario de 360 grados, formato que permitirá distribuir al público entre las tribunas y la zona de campo. El montaje forma parte de la propuesta de la gira mundial con la que BTS regresó a los escenarios internacionales este año.

Los trabajos también son seguidos de cerca por las autoridades. La Municipalidad Metropolitana de Lima programó inspecciones técnicas para los días 2, 5 y 6 de octubre, en las que se revisarán las estructuras temporales, torres de audio y video, instalaciones eléctricas y vías de evacuación.

El aforo previsto supera las 52 mil personas por jornada, incluyendo asistentes y personal vinculado al evento. Los conciertos están programados para comenzar aproximadamente a las 8 p.m. y tendrán una duración estimada de tres horas.

ACTUALIZACIÓN 🔥 ASI VA EL ESCENARIO SAN MARCOS, a lo que veo ya andan subiendo unas plataformas??? QUEDAN 3 DÍAS... https://t.co/5cjjwtNyiC — nath ⁷ VERÁ A BTS 😭🇵🇪 (@ithvnath) October 4, 2026

Tras finalizar sus presentaciones en Colombia, BTS ya está próximo a arribar a Perú para uno de los eventos musicales más esperados del año, donde el ARMY peruano podrá conocer en persona a los integrantes de Bangtan.