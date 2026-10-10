BTS luce tradicionales chullos peruanos en su segundo concierto en el Estadio San Marcos. (Foto: X / @bts_bighit)
BTS luce tradicionales chullos peruanos en su segundo concierto en el Estadio San Marcos. (Foto: X / @bts_bighit)
Por Redacción EC

BTS sigue conquistando al público peruano. Esta vez, los integrantes de la agrupación surcoreana protagonizaron un momento especial al lucir tradicionales chullos peruanos, un gesto que desató la emoción de miles de integrantes del fans que se dieron cita en el segundo concierto de Bangtan en el Estadio San Marcos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.