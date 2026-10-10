BTS sigue conquistando al público peruano. Esta vez, los integrantes de la agrupación surcoreana protagonizaron un momento especial al lucir tradicionales chullos peruanos, un gesto que desató la emoción de miles de integrantes del fans que se dieron cita en el segundo concierto de Bangtan en el Estadio San Marcos.

El momento ocurrió durante la segunda presentación del septeto en Lima, cuando los artistas aparecieron utilizando los chullos peruanos. La escena se convirtió en uno de los momentos más llamativos de la noche, al reunir la música del grupo con una prenda representativa de la identidad cultural peruana.

Los chullos, conocidos por sus diseños coloridos y sus tradicionales orejeras, forman parte de la vestimenta de distintas comunidades de los Andes. Su uso por parte de BTS representó un acercamiento simbólico a las costumbres del país que los recibió por primera vez.

RM de BTS dedica mensaje a sus fans peruanos. (Foto: Captura de X / @kookyun)

La reacción del público no se hizo esperar. Los seguidores celebraron el gesto de los artistas, quienes durante su visita al Perú han generado gran expectativa no solo por sus presentaciones musicales, sino también por sus interacciones con la cultura y las tradiciones locales.

V y RM fueron dos de los integrantes más entusiastas con el detalle peruano. Cabe señalar que V no solo se probó el chullo, sino que aprendió palabras y frases en español para comunicarse con sus fans.

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Esta segunda fecha llegó después del exitoso debut de BTS en el Estadio San Marcos, el miércoles 7 de octubre. Durante aquella primera noche, la agrupación interpretó canciones como “HOME” y “Wings” como parte de su segmento de temas sorpresa, generando una respuesta entusiasta entre los asistentes.

Discurso de Namjoon en #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_LIMA DÍA 2 🫂💜🇵🇪. Muchas gracias Namjoon 😭💜. 🐨: Voy a hablar sobre lo que escribí ayer, y lo diré en coreano. Lo que escribí ayer no se refiere a Latinoamérica ni a Perú. También ocurrieron cosas similares en Europa, y también en Estados Unidos. De hecho, son cosas que han ocurrido continuamente. También pueden ocurrir en Asia. Y sé muy bien que muchos de ustedes intentan no venir frente a nuestro hotel y que, incluso cuando nos ven por la calle, fingen no reconocernos. Sin embargo, realizar acciones como hacer volar drones o apuntar láseres no están bien. Por eso, en Europa fue él (Taehyung) quien habló de ello, pero esta vez fui yo quien lo hizo. De verdad, ¿cuándo hemos dividido/diferenciado alguna vez a las personas por nacionalidad o por continente? Bajo el nombre de ARMY y bajo el nombre de BTS, todos somos las mismas personas (todos somos iguales). Espero que ignoremos a las personas que tienen ideas extrañas y que sigamos amándonos como hasta ahora. Aunque yo diga esto, habrá personas que solo escucharán lo que quieren escuchar. Aun así, seguiré creyendo que hay muchos más ARMY maravillosos y adorables. Y eso va para Perú también. Muchas gracias, los amo Perú. https://t.co/4wuIaPZVIF — ARMY FORCE Perú ⁷ 🇵🇪 (@ARMYForce_Peru) October 10, 2026

Ahora, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook se preparan para despedirse del público peruano con su tercer y último concierto, programado para este sábado 10 de octubre. La expectativa continúa creciendo entre los seguidores, quienes esperan nuevas sorpresas en el cierre de esta histórica visita a Lima.