El creador del proyecto tecnológico es Ricco Rashuaman Sapallanay, alumno de séptimo ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas y fundador del grupo estudiantil Unicode | Foto: Web Arirangperu.com (Captura de El Comercio)
El creador del proyecto tecnológico es Ricco Rashuaman Sapallanay, alumno de séptimo ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas y fundador del grupo estudiantil Unicode | Foto: Web Arirangperu.com (Captura de El Comercio)
Por Redacción EC

Un estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería desarrolló un simulador referencial en 3D para mostrar la perspectiva del escenario desde las distintas zonas del estadio San Marcos, lugar donde la agrupación surcoreana BTS ofrecerá tres conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre.

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