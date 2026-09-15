El creador del proyecto tecnológico es Ricco Rashuaman Sapallanay, del séptimo ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas y fundador del grupo estudiantil Unicode.
La herramienta, accesible desde cualquier navegador sin necesidad de instalar programas adicionales, permite a los usuarios seleccionar su ubicación por tipo de entrada, además de consultar la fila y el número de asiento en el caso del área de tribuna.
El proyecto incorpora un sistema de búsqueda por secciones, modos visuales de día y noche, y efectos que recrean pirotecnia durante la simulación de canciones del repertorio oficial como “Mic Drop” o “Come Over”.
Sobre el origen de la iniciativa, Rashuaman explicó que la idea surgió en junio tras observar un modelo de inteligencia artificial aplicado a un recinto deportivo internacional. “Me pareció increíble, y de inmediato pensé: ¿por qué no crear un simulador 3D para la comunidad ARMY de Perú?”, declaró a la agencia Andina.
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“Muchas de las funciones que he ido agregando, como buscar tu asiento o ver los fuegos artificiales, nacieron de sugerencias que me envían las ARMY por Instagram”, señaló el desarrollador, quien también planteó que esta tecnología se implemente a futuro en la venta formal de boletos para espectáculos masivos.