Un estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería desarrolló un simulador referencial en 3D para mostrar la perspectiva del escenario desde las distintas zonas del estadio San Marcos, lugar donde la agrupación surcoreana BTS ofrecerá tres conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre.

El creador del proyecto tecnológico es Ricco Rashuaman Sapallanay, del séptimo ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas y fundador del grupo estudiantil Unicode.

Interfaz del simulador

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La herramienta, accesible desde cualquier navegador sin necesidad de instalar programas adicionales, permite a los usuarios seleccionar su ubicación por tipo de entrada, además de consultar la fila y el número de asiento en el caso del área de tribuna.

El proyecto incorpora un sistema de búsqueda por secciones, modos visuales de día y noche, y efectos que recrean pirotecnia durante la simulación de canciones del repertorio oficial como “Mic Drop” o “Come Over”.

Sobre el origen de la iniciativa, Rashuaman explicó que la idea surgió en junio tras observar un modelo de inteligencia artificial aplicado a un recinto deportivo internacional. “Me pareció increíble, y de inmediato pensé: ¿por qué no crear un simulador 3D para la comunidad ARMY de Perú?”, declaró a la agencia Andina.

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“Muchas de las funciones que he ido agregando, como buscar tu asiento o ver los fuegos artificiales, nacieron de sugerencias que me envían las ARMY por Instagram”, señaló el desarrollador, quien también planteó que esta tecnología se implemente a futuro en la venta formal de boletos para espectáculos masivos.