Jimin, integrante de BTS, cumplirá 31 años el 13 de octubre y ARMY Perú busca celebrarlo a lo grande. (Foto: Instagram / @j.m)
Jimin, integrante de BTS, cumplirá 31 años el 13 de octubre y ARMY Perú busca celebrarlo a lo grande. (Foto: Instagram / @j.m)
Por Redacción EC

A pocos días de la llegada de BTS a Perú, ARMY viene preparando una serie de actividades para recibir al septeto surcoreano como se merece. Entre estas iniciativas destaca una celebración especial por el cumpleaños de Jimin, quién cumplirá 31 años el próximo 13 de octubre, apenas unos días después de los conciertos que la agrupación ofrecerá en Lima como parte de su gira “Arirang”.

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