A pocos días de la llegada de BTS a Perú, ARMY viene preparando una serie de actividades para recibir al septeto surcoreano como se merece. Entre estas iniciativas destaca una celebración especial por el cumpleaños de Jimin, quién cumplirá 31 años el próximo 13 de octubre, apenas unos días después de los conciertos que la agrupación ofrecerá en Lima como parte de su gira “Arirang”.

La iniciativa es impulsada por BTS Perú y ARMY Perú, junto con PJMUSAS, y busca que los fans puedan realizar un homenaje a Jimin durante uno de los momentos finales de las presentaciones en el Estadio San Marcos.

Uno de los principales elementos del proyecto será un banner especial para Jimin, que los asistentes deberán levantar en el momento indicado durante el concierto. Asimismo, la actividad también contempla la entrega de 30 mil corazones de PJMUSAS, que formarán parte de la celebración en el estadio.

Jimin, integrante de BTS, cumplirá 31 años el 13 de octubre y ARMY Perú busca celebrarlo a lo grande. (Foto: Instagram / @bts_peru)

“Durante los tres días de concierto tendremos pequeñas dinámicas para acompañarlo, pero el 10 de octubre viviremos juntos un momento muy especial: celebraremos el cumpleaños de Jimin en Lima”, señala la descripción de la publicación en Instagram de ARMY Perú.

Para el 7 de octubre, la dinámica será opcional y se realizará durante el último segmento del concierto. Los asistentes podrán utilizar una vincha o un gancho de Chimmy, personaje de BT21 asociado a Jimin, como símbolo de apoyo.

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La actividad del 9 de octubre también será opcional y propone que los fans lleven Uchiwas (abanicos tradicionales japoneses) con una fotografía de Jimin elegida por cada asistente, sumando un componente visual a la celebración.

El momento central llegará el 10 de octubre, cuando todos los asistentes serán parte de la dinámica. Según el proyecto, al enfocarse en Jimin antes de que tome la palabra en el segmento final, el estadio cantará “Happy Birthday” en inglés y español, acompañado por el banner y los corazones preparados por PJMUSAS.

De esta manera, el fandom peruano busca convertir uno de los últimos momentos de los conciertos de BTS en Lima en un homenaje para Jimin. La propuesta forma parte de las actividades que ARMY viene preparando alrededor de la visita de la agrupación a Perú y de la celebración por el cumpleaños del artista.