El septeto surcoreano BTS ya se encuentra en Lima para sus tres históricos conciertos en el estadio San Marcos programados al 7, 9 y 10 de octubre, como parte de su gira internacional “Arirang”, un evento que concreta el esperado encuentro de la banda con miles de fans peruanos que cuentan las horas para verlos.

Fue la Autoridad de Transporte Urbano de Lima (ATU) que confirmó la llegada del grupo a territorio peruano, al dedicarle una publicación en sus redes sociales para darle la bienvenida, ratificando así su presencia en el país.

💜 ¡ 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐮́, 𝐁𝐓𝐒! La primera parada ya está lista. 🇵🇪✈️ Y para quienes también llegan a Lima, #AeroDirecto conecta el aeropuerto con distintos puntos de la ciudad. 🚌 Porque todo gran viaje empieza desde que aterrizas. 💜 https://t.co/7mBNxSTvQW — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 5, 2026

“¡Bienvenidos al Perú, BTS! La primera parada ya está lista. Y para quienes también llegan a Lima, AeroDirecto conecta el aeropuerto con distintos puntos de la ciudad. Porque todo gran viaje empieza desde que aterrizas" , escribieron en su cuenta de X.

Por otro lado, fans de la banda captaron la tarde de este lunes a los integrantes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde se les vio descender del avión y tomar una ruta distinta a la de los pasajeros habituales.

BTS ACABA DE LLEGAR A LIMA !!! YA ESTAN EN PERU 😭 #bts https://t.co/GI7vuebMp1 — jack (@jackisafraid) October 5, 2026

Así fue la partida de BTS de Colombia rumbo a Perú

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook están en Lima tras presentarse el 2 y 3 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá (Colombia), como parte del inicio de su tramo latinoamericano.

Previamente, luego de su última presentación, los integrantes fueron captados mientras abandonaban el país para continuar con su gira.

Las imágenes de la salida de BTS de Colombia fueron difundidas en la red social X por la usuaria @mvvvelancia_, quien acompañó el video con el mensaje: “BTS camino a Perú”. La publicación generó críticas entre algunos seguidores, quienes le solicitaron retirar el contenido.

BTS camino a Perú 🇵🇪😭🇵🇪🇵🇪🇵🇪🇵🇪🇵🇪🇵🇪 https://t.co/HASLxCtN9d — taehyung (@mvvvelancia_) October 5, 2026

Aunque no se han detallado el lugar de hospedaje ni la agenda oficial de la banda, el club de fans oficial en el país, ARMY Perú, solicitó no difundir la ubicación de los artistas para resguardar su seguridad y la de los asistentes.

Imágenes filtradas de BTS en Colombia, abordando un avión con rumbo a Lima | Foto: Captura de X (@mvvvelancia_)

San Marcos se alista para recibir a BTS

Mientras tanto, el Estadio San Marcos continúa con los trabajos de preparación para las tres presentaciones del grupo de K-Pop.

El escenario donde se presentarán se encuentra en proceso de armado, tal como pudo constatar El Comercio. En las imágenes se observa parte de la estructura y las pantallas que serán utilizadas durante los conciertos.

BTS se presentará este 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en Lima | Foto: GEC / ANTONIO MELGAREJO

Los boletos para las tres fechas se encuentran completamente agotadas. En paralelo, seguidores peruanos de BTS vienen organizando diversas actividades como parte de la bienvenida al grupo y la celebración de sus conciertos.

Entre las actividades previstas figuran un espectáculo de drones en la Costa Verde, talleres en museos y espectáculos de luces en el Parque de la Amistad (Surco) y el Circuito Mágico del Agua (Lima), además de otras iniciativas.

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