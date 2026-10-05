El grupo surcoreano se presentará el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos con su gira internacional 'Arirang' | Foto: Captura de X (@jackisafraid)
El grupo surcoreano se presentará el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos con su gira internacional 'Arirang' | Foto: Captura de X (@jackisafraid)
Por Redacción EC

El septeto surcoreano BTS ya se encuentra en Lima para sus tres históricos conciertos en el estadio San Marcos programados al 7, 9 y 10 de octubre, como parte de su gira internacional “Arirang”, un evento que concreta el esperado encuentro de la banda con miles de fans peruanos que cuentan las horas para verlos.

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