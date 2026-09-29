A pocos días de celebrarse los tres conciertos de BTS en Perú, en el Estadio San Marcos, la organización del evento difundió las reglas que deberán cumplir los asistentes durante los espectáculos programados para el 7, 9 y 10 de octubre. Entre las medidas, se advierte algo muy claro sobre posibles transmisiones en vivo.

Una de las principales dudas está relacionada con el uso de celulares y redes sociales durante los shows. Según las disposiciones compartidas con los compradores de entradas, estará estrictamente prohibido realizar transmisiones en vivo del espectáculo.

De esta manera, los fanáticos no podrán emitir el concierto en tiempo real mediante TikTok, Instagram, Facebook u otras plataformas que permitan compartir imágenes y sonido en directo. La organización, sin embargo, no ha detallado cuáles serán los controles que aplicará dentro del estadio para hacer cumplir esta disposición.

Recomendaciones oficiales para los conciertos de BTS en Lima

La restricción no significa que los celulares estén prohibidos. Además, los asistentes podrán utilizar determinadas cámaras fotográficas no profesionales para uso personal, como equipos que tengan lentes de menos de 15 centímetros de longitud.

Asimismo, no estará permitido ingresar con cámaras DSLR profesionales, GoPro, trípodes, monopies, palos de selfie ni equipos con lentes que superen las medidas establecidas. Las cámaras de video y los dispositivos destinados específicamente a realizar transmisiones en vivo también figuran entre los artículos restringidos.

Las imágenes y fotografías realizadas durante los conciertos deberán ser únicamente para uso personal y no comercial. Tampoco se permitirán grabaciones profesionales de audio. Estas disposiciones formarán parte de las medidas que deberán respetarse durante las tres fechas de BTS en Lima.

El concierto de Robbie Williams en el Arena 1, cuyas salidas se vieron comprometidas, ya ha empezado a causar preocupación ahora que se aproximan los tres show de BTS en el Estadio San Marcos. / AFP/ Composición por Chat GPT

Junto con estas restricciones, Ticketmaster y la organización publicaron los horarios, puertas de ingreso y rutas de salida del estadio San Marcos. El inicio de los conciertos está previsto para las 8 p.m., mientras que las puertas abrirán desde las 4 p.m. para campo y desde las 5 p.m. para las tribunas.