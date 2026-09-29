A pocos días de celebrarse los tres conciertos de BTS en Perú, la organización del evento difundió las reglas que deberán cumplir los asistentes. (Foto: KIM Min-Hee / POOL / AFP)
A pocos días de celebrarse los tres conciertos de BTS en Perú, la organización del evento difundió las reglas que deberán cumplir los asistentes. (Foto: KIM Min-Hee / POOL / AFP)
/ KIM MIN-HEE
Por Redacción EC

A pocos días de celebrarse los tres conciertos de BTS en Perú, en el Estadio San Marcos, la organización del evento difundió las reglas que deberán cumplir los asistentes durante los espectáculos programados para el 7, 9 y 10 de octubre. Entre las medidas, se advierte algo muy claro sobre posibles transmisiones en vivo.

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