BTS compartió imágenes de su despedida de Lima, donde sus siete integrantes sorprendieron a miles de fans al lucir tradicionales ponchos peruanos. (Foto: X / @bts_bighit)
BTS compartió imágenes de su despedida de Lima, donde sus siete integrantes sorprendieron a miles de fans al lucir tradicionales ponchos peruanos. (Foto: X / @bts_bighit)
Por Redacción EC

BTS cerró su histórica visita al Perú con una emotiva presentación en el Estadio San Marcos. Tras ofrecer tres conciertos en Lima, la agrupación surcoreana compartió, a través de su cuenta oficial de X, una serie de fotografías que inmortalizan su última noche frente al ARMY.

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