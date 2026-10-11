BTS cerró su histórica visita al Perú con una emotiva presentación en el Estadio San Marcos. Tras ofrecer tres conciertos en Lima, la agrupación surcoreana compartió, a través de su cuenta oficial de X, una serie de fotografías que inmortalizan su última noche frente al ARMY.

Las imágenes publicadas por la cuenta oficial de BTS muestran a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook luciendo ponchos tradicionales peruanos, una de las sorpresas que marcaron el cierre de su tercer concierto, realizado el sábado 10 de octubre, frente a miles de fans.

Este gesto se produjo durante los últimos minutos del espectáculo, cuando los siete artistas aparecieron con prendas inspiradas en la vestimenta tradicional del Perú. Algunos también utilizaron chullos, incorporando elementos de la cultura andina a su presentación.

[#오늘의방탄] 261010 BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN LIMA #방탄소년단 #BTS #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_LATAM #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_LIMA https://t.co/ZB0FZRVDcr — BTS_official (@bts_bighit) October 11, 2026

Las fotografías oficiales permiten recordar uno de los momentos más especiales de la noche. La elección de estas prendas representó un acercamiento simbólico a las tradiciones peruanas y se convirtió en una de las imágenes más representativas de la despedida de Bangtan.

Durante esta última presentación, BTS también interpretó éxitos como “Butter” y “Dynamite”, canciones que acompañaron el tramo final de su espectáculo y desataron la emoción de los miles de seguidores reunidos en el Estadio San Marcos.

Cabe resaltar que la tercera fecha también estuvo marcada por canciones sorpresa, mensajes de agradecimiento y una serenata anticipada por el cumpleaños de Jimin. Estos momentos formaron parte de una despedida cargada de emociones y agradecimiento hacia BTS.

BTS compartió imágenes de su despedida de Lima, donde sus siete integrantes sorprendieron a miles de fans al lucir tradicionales ponchos peruanos. (Foto: X / @bts_bighit)

Con sus presentaciones del 7, 9 y 10 de octubre, BTS culminó su primera visita al Perú como parte de su gira mundial “Arirang”. Ahora, la agrupación surcoreana continuará con su recorrido por Chile, donde espera repetir el éxito obtenido anteriormente en otros países de Latinoamérica.