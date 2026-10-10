Durante el segundo concierto de BTS en Lima, una fan de la agrupación surcoreana creo su propio lightstick para disfrutar del show y marcar un momento inolvidable. (Foto: Instagram / @its.melway)
Durante el segundo concierto de BTS en Lima, una fan de la agrupación surcoreana creo su propio lightstick para disfrutar del show y marcar un momento inolvidable. (Foto: Instagram / @its.melway)
Por Redacción EC

BTS se encuentra realizando una serie de conciertos en Perú como parte de su gira “Arirang”. Durante uno de los espectáculos de la agrupación surcoreana, realizado en Lima, una fanática sorprendió a miles de seguidores que se encontraban en el Estadio San Marcos al llevar su ARMY Bomb creada por ella misma en una versión gigante.

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