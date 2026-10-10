BTS se encuentra realizando una serie de conciertos en Perú como parte de su gira “Arirang”. Durante uno de los espectáculos de la agrupación surcoreana, realizado en Lima, una fanática sorprendió a miles de seguidores que se encontraban en el Estadio San Marcos al llevar su ARMY Bomb creada por ella misma en una versión gigante.

A través de las redes sociales, una fanática compartió un video corto donde muestra un ARMY Bomb hecho a base de un globo. En las imágenes se observa a una de las seguidoras levantar el artículo durante uno de los conciertos de BTS. El video ha sido publicado con un audio viral que menciona: “No me va a tragar la pobreza. Voy hacer lo que tenga que hacer”.

La creatividad de la fanática refleja el entusiasmo con el que el fandom preparó su asistencia a los conciertos. Además de las luces características, los seguidores suelen recurrir a accesorios personalizados, carteles y otros elementos para acompañar las canciones y formar parte de la experiencia durante cada presentación.

Cabe mencionar que el lightstick de BTS, conocido popularmente como ARMY Bomb, es uno de los accesorios más representativos del fandom del grupo surcoreano. Este dispositivo permite sincronizar las luces con la música durante los conciertos en los estadios, creando impresionantes coreografías de colores entre el público.

Por otro lado, durante el concierto, los integrantes de BTS también se dirigieron al público en español y recibieron una entusiasta respuesta de los asistentes. La interacción con los fanáticos fue uno de los momentos destacados de la noche.

RM de BTS dedica mensaje a sus fans peruanos. (Foto: Captura de X / @kookyun)

La tercera y última presentación de BTS en Lima está programada para este sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte del tramo latinoamericano de la gira ‘Arirang’. Con este concierto, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook cerrarán su primera serie de presentaciones en el país.

Cabe resaltar que la llegada de BTS a Perú ha generado diversas oportunidades turísticas y movilizaciones multitudinarias en las actividades que el ARMY Perú ha organizado.