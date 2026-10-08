El debut de BTS en Perú, realizado el miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos, dejó momentos inolvidables al ARMY. Un hecho que no pasó desapercibido, fue cuando una fan peruana apareció con un velo blanco, una corona y un ramo de flores, elementos que utilizó para representar una particular boda simbólica con los siete integrantes del grupo surcoreano.

La protagonista fue Fabiana, una seguidora de la agrupación que esperaba con entusiasmo el primer concierto de BTS en Lima. Desde temprano, la joven permaneció en los exteriores del recinto mientras miles de ARMY aguardaban su ingreso para el espectáculo programado para la noche del miércoles 7 de octubre.

Aunque inicialmente había pensado utilizar un vestido de novia completo, finalmente optó por una alternativa más cómoda debido a las largas horas que debía permanecer entre las filas y el estadio. Por ello, conservó el velo, las flores y otros accesorios que permitieran mantener la idea de la ceremonia que había imaginado para la fecha.

Fabiana, fan de Bangtan, convirtió su primer encuentro con BTS en una celebración simbólica tras asistir al show con corona, flores y un atuendo especial. (Foto: Captura de video - Infobae)

“Desde que supe que iba a venir BTS yo dije: ‘Me voy a conseguir un vestido de novia’, porque es como que me estoy casando con los siete, que en realidad ellos son mis esposos’”, contó a Infobae Perú.

“Al final decidí no conseguirme el vestido de novia porque prioricé mi comodidad, pero me hice este velo y me compré estas flores… Me iba a poner siete anillos para representar nuestra boda, pero ya no pude”, agregó Fabiana.

Dentro de esta celebración simbólica, sin embargo, existe un favorito. Fabiana señaló a Jimin como su “esposo principal”, debido a la admiración que siente por el cantante y bailarín de la agrupación.

Jimin de BTS frente a sus fans peruanas | Foto: X (@btsarmy_peru)

Contó que inicialmente su integrante favorito era V, pero posteriormente comenzó a sentirse más atraída por Jimin, especialmente por su personalidad, su forma de bailar y la relación que mantiene con los demás miembros.

Cabe recordar que tras esta primera presentación, BTS continuará sus conciertos en Lima el 9 y 10 de octubre, nuevamente en el Estadio San Marcos. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook volverán a encontrarse con sus seguidores peruanos para completar sus tres esperadas fechas en el país.