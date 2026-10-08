Fabiana, fan de Bangtan, convirtió su primer encuentro con BTS en una celebración simbólica tras asistir al show con corona, flores y un atuendo especial. (Foto: Hybe Latinoamérica / Captura de video - Infobae)
Fabiana, fan de Bangtan, convirtió su primer encuentro con BTS en una celebración simbólica tras asistir al show con corona, flores y un atuendo especial. (Foto: Hybe Latinoamérica / Captura de video - Infobae)
Por Redacción EC

El debut de BTS en Perú, realizado el miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos, dejó momentos inolvidables al ARMY. Un hecho que no pasó desapercibido, fue cuando una fan peruana apareció con un velo blanco, una corona y un ramo de flores, elementos que utilizó para representar una particular boda simbólica con los siete integrantes del grupo surcoreano.

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