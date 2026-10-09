BTS sorprendió a miles de fans en el Estadio San Marcos con dos canciones sorpresa: “Home” y “Wings”. (Foto: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro)
BTS sorprendió a miles de fans en el Estadio San Marcos con dos canciones sorpresa: “Home” y “Wings”. (Foto: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro)
Por Redacción EC

Los conciertos de BTS en Perú se convertirán en un gran recuerdo para la industria musical del país. En su primera noche en el Estadio San Marcos, la agrupación ofreció un espectáculo cargado de música y emociones, pero uno de los momentos más especiales llegó con la interpretación de dos canciones sorpresa: “Home” y “Wings”.

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