Los conciertos de BTS en Perú se convertirán en un gran recuerdo para la industria musical del país. En su primera noche en el Estadio San Marcos, la agrupación ofreció un espectáculo cargado de música y emociones, pero uno de los momentos más especiales llegó con la interpretación de dos canciones sorpresa: “Home” y “Wings”.

La elección de estos temas generó entusiasmo entre los fanáticos de la agrupación surcoreana, quienes esperaban conocer qué canciones adicionales incluiría la banda en su repertorio. Ambas composiciones forman parte de distintas etapas de la trayectoria musical de BTS y ocupan un lugar especial entre sus seguidores.

“Home”, incluida en el álbum “Map of the Soul: Persona”, publicado en 2019, aborda sentimientos relacionados con la pertenencia, el refugio emocional y la búsqueda de un lugar seguro. Su interpretación permitió que los asistentes disfrutaran de una de las canciones más apreciadas de esta producción.

BTS sorprendió a miles de fans en el Estadio San Marcos con dos canciones sorpresa: “Home” y “Wings”. (Foto: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro)

Por su parte, “Outro: Wings”, perteneciente al álbum Wings de 2016, transmite un mensaje de esperanza, crecimiento y superación. Su energía contagiosa hizo que miles de fanáticos acompañaran la interpretación con sus voces y sus tradicionales ARMY Bombs.

¿Qué otras canciones interpretó BTS en Lima?

El espectáculo también incluyó éxitos como “Dynamite”, “Butter”, “Fire”, “MIC Drop”, “IDOL” y “Fake Love”, además de canciones de su reciente producción “Arirang”. En total, los siete integrantes interpretaron 23 temas durante su esperado debut en territorio peruano.

Las canciones sorpresa llegaron durante la parte final del concierto, después de que BTS regresara al escenario para interpretar algunos de sus mayores éxitos. El público respondió coreando ambos temas, mientras las imágenes del momento comenzaron a circular en redes sociales.

OUTRO: WINGS🔥 #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_LIMA https://t.co/MVBcvuthOI — BTS Charts & News (@btschartsxdaily) October 8, 2026

Tras el éxito de su primer show, BTS busca mantener el hype al máximo entre los seguidores que asistirán a los conciertos del viernes 9 y sábado 10 de octubre. Aunque todavía se desconoce qué canciones sorpresa podrían interpretar en las próximas fechas, el ARMY espera nuevas emociones en el Estadio San Marcos.