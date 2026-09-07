La cuenta regresiva para la llegada de BTS a Perú continúa y los seguidores de la agrupación surcoreana ya tienen una nueva fecha importante en el calendario. Desde hoy, lunes 7 de septiembre, se habilita la transferencia de entradas para el primero de los tres conciertos que ofrecerá el grupo en Lima.

BTS se presentará los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira “BTS World Tour ‘ARIRANG’”. Los conciertos tienen una hora de inicio estimada para las 8 p. m. y marcarán el esperado encuentro de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook con sus seguidores peruanos.

De acuerdo con Ticketmaster Perú, las entradas serán administradas a través de Quentro, aplicación desde la cual también se realizará la transferencia de titularidad.

Desde hoy, lunes 7 de septiembre, se habilita la transferencia de entradas para el primero de los tres conciertos que ofrecerá BTS en Lima. (Foto: Instagram / @ticketmasterpe)

Para el concierto del 7 de octubre, esta opción queda habilitada desde hoy a las 8 p.m. En el caso de las presentaciones del 9 y 10 de octubre, la transferencia se activará el 9 y 10 de septiembre, respectivamente, también desde las 8 p.m.

¿Cómo transferir mi entrada para BTS?

Uno de los puntos que deben tener en cuenta los fans es que cada entrada podrá transferirse una sola vez. Si una persona compró varios tickets, podrá transferir cada entrada a un correo electrónico diferente. Esta medida también aplica para las entradas que incluyen paquetes Soundcheck.

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El procedimiento se realizará exclusivamente desde la aplicación Quentro, una vez que las entradas hayan sido asociadas. El usuario deberá ingresar a su compra, seleccionar el ticket que desea transferir y elegir la opción correspondiente. Luego podrá enviar la entrada mediante contactos frecuentes, Quentro ID o correo electrónico.

BTS se presentó en el escenario durante el concierto BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG en la Plaza Gwanghwamun de Seúl el 21 de marzo de 2026, su primer espectáculo en casi cuatro años. (Foto: EFE/EPA/Kim Min-Hee / POOL) / Kim Min-Hee / POOL

Esta modalidad busca brindar mayor seguridad en el manejo de los boletos y reducir los riesgos asociados a la reventa y al fraude digital. Ticketmaster informó anteriormente que la transferencia fue establecida por indicación del promotor y que solo podrá realizarse una vez por entrada.

La llegada de BTS a Lima ha generado una enorme expectativa entre ARMY. Durante la venta de entradas, Ticketmaster registró más de 619 mil usuarios conectados para las tres fechas.