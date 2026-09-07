La reconocida agrupación surcoreana ofrecerá tres conciertos en Lima, los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. (Foto: AFP)
La reconocida agrupación surcoreana ofrecerá tres conciertos en Lima, los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La cuenta regresiva para la llegada de BTS a Perú continúa y los seguidores de la agrupación surcoreana ya tienen una nueva fecha importante en el calendario. Desde hoy, lunes 7 de septiembre, se habilita la transferencia de entradas para el primero de los tres conciertos que ofrecerá el grupo en Lima.

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