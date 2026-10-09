Jungkook fue captado en la Huaca Pucllana paseando acompañado de su equipo y RM. (Foto: HYPE / Captura de video de X - @jmingukduo)
Jungkook fue captado en la Huaca Pucllana paseando acompañado de su equipo y RM. (Foto: HYPE / Captura de video de X - @jmingukduo)
Por Redacción EC

Los integrantes de BTS continúan aprovechando su estadía en Lima para conocer algunos de los principales atractivos turísticos de la capital. Esta vez, Jungkook habría visitado la Huaca Pucllana, ubicada en Miraflores, durante su día libre tras el primer concierto de la agrupación surcoreana en el Estadio San Marcos.

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