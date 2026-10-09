Los integrantes de BTS continúan aprovechando su estadía en Lima para conocer algunos de los principales atractivos turísticos de la capital. Esta vez, Jungkook habría visitado la Huaca Pucllana, ubicada en Miraflores, durante su día libre tras el primer concierto de la agrupación surcoreana en el Estadio San Marcos.

A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que, según los fanáticos, aparece el intérprete de “Seven” recorriendo las instalaciones del conocido complejo arqueológico. El artista habría estado acompañado por integrantes de su equipo de trabajo y RM, líder de BTS.

Las imágenes difundidas en X despertaron rápidamente el entusiasmo del ARMY de Perú, que sigue de cerca cada actividad de los siete integrantes durante su permanencia en el país. El supuesto paseo de Jungkook también generó comentarios sobre su interés por conocer la historia y cultura peruana.

looks like Jungkook was with Namjoon at Huaca Pucllana and they are filming there 👀 Are we getting another vlog from RM? https://t.co/0V7BXswVvO — Yka⁷ ⊙⊝⊜ ♡🐻🍓 (@vhopelopy_) October 9, 2026

Por su parte, RM sí compartió fotografías de su visita a la Huaca Pucllana mediante sus historias de Instagram. El cantante mostró algunos espacios del recinto arqueológico y sorprendió a sus seguidores al posar utilizando un tradicional chullo peruano.

BTS aprovecha su día libre para conocer Lima

La Huaca Pucllana es uno de los principales atractivos históricos de Miraflores. Este complejo arqueológico, construido principalmente con adobes, fue un importante centro ceremonial de la cultura Lima y actualmente permite conocer parte del pasado prehispánico de la capital peruana.

Cabe recordar que Jungkook también ha compartido imágenes de otros lugares de Lima, entre ellos los Pantanos de Villa y el Morro Solar, en Chorrillos. Estas publicaciones han despertado la curiosidad de sus seguidores, quienes celebran que los artistas aprovechen su visita para descubrir distintos rincones del Perú.

Post de RM de su paseo por la Huaca Pucllana | Foto: Instagram (@rkive)

Mientras tanto, BTS se prepara para sus dos últimas presentaciones en el Estadio San Marcos, programadas para este viernes 9 y sábado 10 de octubre. Los conciertos forman parte de su gira mundial “Arirang”, con la que la agrupación surcoreana continúa reencontrándose con sus seguidores latinoamericanos.