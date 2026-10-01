La próxima llegada de BTS al Perú ha generado expectativa entre sus fans. Esta visita también podría incluir actividades extramusicales. El primer ministro, Luis Galarreta, fue consultado sobre la posibilidad de que la presidenta Keiko Fujimori reciba a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook durante su estadía en Lima.

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En entrevista con Latina, el premier evitó confirmar que exista una reunión pactada con los integrantes de BTS; sin embargo, dejó abierta la posibilidad y aseguró que la presidenta podría tener preparada una sorpresa para los seguidores de la agrupación surcoreana.

“Lo está guardando con llave, pero sí entiendo que hay… como se ha hecho en México. Lo ideal sería hacer una visita como pasó en México”, manifestó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros al ser consultado sobre el tema.

BTS ofrecerá tres conciertos en Lima. (Foto: AFP) / VALERIE MACON

Galarreta incluso deslizó la posibilidad de que los integrantes puedan tener algún contacto con sus seguidores en el Centro Histórico de Lima. “Yo creo que ahí la presidenta dará la sorpresa y seguro que podrá tener, aunque sea, un saludo en la Plaza (de Armas de Lima)”, agregó.

En julio pasado, antes de asumir la Presidencia, Keiko Fujimori aseguró durante una transmisión en TikTok que tenía previsto invitar a BTS a Palacio de Gobierno. “Me han hecho prometer que cuando ellos lleguen, los tengo que recibir en Palacio como hicieron en México. Yo me acuerdo de mi promesa”, expresó en aquella oportunidad.

Hasta el momento no se ha anunciado oficialmente una reunión entre Keiko Fujimori y BTS ni tampoco una eventual aparición de los artistas en la Plaza de Armas. Por ello, habrá que esperar un pronunciamiento oficial.

Keiko Fujimori podría tener encuentro con BTS durante su estadía en Perú. (Foto: Instagram/ @keikofujimorih - @bts.bighitofficial)

Como se sabe, BTS llegará al país como parte de su gira mundial “Arirang”. La agrupación tiene programados tres conciertos para el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Los espectáculos tienen como hora estimada de inicio las 8 p.m. y congregarán a decenas de miles de integrantes del ARMY en cada jornada.