Los integrantes de BTS (de izquierda a derecha), V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope, en los premios Grammy de Las Vegas. (Foto: AFP)
Los integrantes de BTS (de izquierda a derecha), V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope, en los premios Grammy de Las Vegas. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La próxima llegada de BTS al Perú ha generado expectativa entre sus fans. Esta visita también podría incluir actividades extramusicales. El primer ministro, Luis Galarreta, fue consultado sobre la posibilidad de que la presidenta Keiko Fujimori reciba a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook durante su estadía en Lima.

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