La Municipalidad Metropolitana de Lima respondió al pedido de los fans de BTS e instaló 25 baños portátiles en los alrededores del Estadio San Marcos. (Foto: Cesar Bueno - @photo.gec / X - Municipalidad de Lima)
La Municipalidad Metropolitana de Lima respondió al pedido de los fans de BTS e instaló 25 baños portátiles en los alrededores del Estadio San Marcos. (Foto: Cesar Bueno - @photo.gec / X - Municipalidad de Lima)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima respondió al pedido de los fans de BTS e instaló 25 baños portátiles en los alrededores del Estadio San Marcos. Esta medida se dio para apoyar a los seguidores de Bangtan que permanece en la zona a la espera de la apertura de puertas para los conciertos que se realizarán los días 9 y 10 de octubre.

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