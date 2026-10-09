La Municipalidad Metropolitana de Lima respondió al pedido de los fans de BTS e instaló 25 baños portátiles en los alrededores del Estadio San Marcos. Esta medida se dio para apoyar a los seguidores de Bangtan que permanece en la zona a la espera de la apertura de puertas para los conciertos que se realizarán los días 9 y 10 de octubre.

La medida busca brindar mejores condiciones de higiene y comodidad a quienes permanecen durante varias horas en los exteriores del recinto para asegurar su ingreso al concierto de BTS. La disposición fue impulsada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ante la necesidad expresada por los seguidores.

Según informó la comuna, los servicios higiénicos fueron distribuidos en dos puntos estratégicos: la cuadra 34 de la avenida Óscar R. Benavides, antes conocida como avenida Colonial, a la altura de la puerta 8 del estadio, y el parque UV3.

#BTSenLima | Por disposición del alcalde @RenzoReggiardo, gestionamos e instalamos 25 baños portátiles para los fans #Armys de @BTS_twt que hacen cola anticipada en el Estadio San Marcos. 📍Estos se ubican en la cuadra 34 de la av. Óscar R. Benavides (ex Colonial), a la altura de la puerta 8, y parque UV3. Una medida que a pesar de no ser competencia municipal , busca brindar apoyo a los asistentes a los conciertos. — Municipalidad de Lima (@MuniLima) October 9, 2026

La instalación de estos servicios portátiles estuvo a cargo de la Gerencia de Fiscalización y Control, en coordinación con la Oficina de Servicios Generales.

“Por disposición del alcalde, gestionamos e instalamos 25 baños portátiles para los fans #Armys de @BTS_twt que hacen cola anticipada en el Estadio San Marcos… Una medida que, a pesar de no ser competencia municipal, busca brindar apoyo a los asistentes a los conciertos”, señaló el comunicado de la MML en redes sociales.

Los baños portátiles estarán disponibles hasta la culminación del último concierto de BTS, programado para el sábado 10 de octubre. De esta manera, los asistentes que lleguen con anticipación podrán contar con servicios básicos mientras esperan el ingreso al espectáculo.

La Municipalidad Metropolitana de Lima respondió al pedido de los fans de BTS e instaló 25 baños portátiles en los alrededores del Estadio San Marcos. (Foto: X / Municipalidad de Lima)

La Municipalidad de Lima precisó que esta intervención no forma parte de sus competencias habituales, pero decidió atender el pedido de los fans para contribuir a la salubridad y comodidad en las inmediaciones del estadio. La iniciativa se suma a las acciones de prevención, seguridad y limpieza desplegadas durante las presentaciones.