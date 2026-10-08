El debut de BTS en Perú ha dejado momentos memorables para el ARMY. Además de la esperada presentación de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, un inesperado protagonista se robó la atención durante uno de los segmentos del espectáculo: un perrito que apareció en medio de la presentación.

El hecho ocurrió mientras los integrantes de BTS interpretaban “IDOL”, uno de los temas más reconocidos de la agrupación surcoreana. Durante la caminata que realizan frente al público, el perrito ingresó al área por donde se desplazaban los artistas y comenzó a correr ante la sorpresa de los asistentes.

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La aparición del perrito llamó la atención de los fans y del personal a cargo del evento. Tras notar su presencia, efectivos de seguridad intervinieron para cargarlo y retirarlo de la zona con el fin de evitar que ocurra algún accidente durante el recorrido de los artistas.

Como era de esperarse, las imágenes se viralizaron en redes sociales y los comentarios no se hicieron esperar. Muchos fans se mostraron sorprendidos por la presencia del perrito en el Estadio San Marcos, mientras otros hicieron hincapié que en el campus de la universidad suelen haber muchos perros que, a veces, ingresan a los conciertos.

Cabe señalar que ese curioso episodio sucedió en el debut de BTS en Perú. La agrupación inició su paso por Lima este miércoles 7 de octubre con un espectáculo realizado en el Estadio San Marcos, como parte de su gira internacional “Arirang”.

El concierto reunió a miles de integrantes de ARMY. Desde horas antes del espectáculo, los alrededores del recinto registraron una importante concentración de público y un amplio despliegue de seguridad por parte de la Policía Nacional del Perú y otras autoridades.

BTS en Lima (Foto: Kiara Pérez / capturados con el OPPO Find X9 Pro)

De esta manera, el incidente con el perrito se suma a las diversas y divertidas anécdotas que dejó la primera presentación de BTS en Lima. La agrupación continuará con sus conciertos el viernes 9 y sábado 10 de octubre, fechas que completarán su paso por el país dentro de esta etapa de su gira.