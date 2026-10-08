BTS vivió una noche llena de recuerdos en el Estadio San Marcos, donde un perrito se robó la atención de todos. (Foto: Captura de video / EFE)
BTS vivió una noche llena de recuerdos en el Estadio San Marcos, donde un perrito se robó la atención de todos. (Foto: Captura de video / EFE)
Por Redacción EC

El debut de BTS en Perú ha dejado momentos memorables para el ARMY. Además de la esperada presentación de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, un inesperado protagonista se robó la atención durante uno de los segmentos del espectáculo: un perrito que apareció en medio de la presentación.

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