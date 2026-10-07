El cantante, sin embargo, aseguró sentirse emocionado y feliz por su primera visita al Perú, donde ofrecerá tres conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. | Foto: Instagram (@rkive)
El cantante, sin embargo, aseguró sentirse emocionado y feliz por su primera visita al Perú, donde ofrecerá tres conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. | Foto: Instagram (@rkive)
Por Redacción EC

El cantante surcoreano Kim Nam-joon, conocido como RM y líder de BTS, envió un mensaje a sus seguidores en Perú a pocas horas de su primer concierto en Lima, en el que pidió evitar las concentraciones y el ruido en los exteriores del hotel donde se hospedan, pues advirtió que la falta de descanso podría afectar la calidad de sus espectáculos.

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