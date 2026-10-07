El cantante surcoreano Kim Nam-joon, conocido como RM y líder de BTS, envió un mensaje a sus seguidores en Perú a pocas horas de su primer concierto en Lima, en el que pidió evitar las concentraciones y el ruido en los exteriores del hotel donde se hospedan, pues advirtió que la falta de descanso podría afectar la calidad de sus espectáculos.

A través de la plataforma Weverse, RM confirmó su emoción por estar por primera vez en la capital peruana, pero señaló que el nivel de ruido en el hospedaje se ha vuelto insostenible para el grupo y su equipo de trabajo.

Mensaje de RM a sus fans | Foto: Captura de Weverse

“Hay tanto ruido dentro de las habitaciones que nadie está durmiendo bien. Además, estamos causando grandes molestias a otros huéspedes alojados en el mismo hotel”, escribió el artista.

El músico aclaró que, si bien agradecen el afecto del público, la falta de sueño repercutirá directamente en las presentaciones programadas para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

Decenas de seguidores de la banda surcoreana BTS se concentran en los exteriores del hotel JW Marriott en Miraflores con la expectativa de ver a sus integrantes | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

Un mensaje para la ARMY de toda la región

El llamado no solo fue dirigido a la comunidad peruana, sino también a los seguidores que viajaron desde Chile, Brasil, Argentina y países de Asia. Y es que, RM pidió directamente la comprensión de sus seguidores

“Por favor. Espero que ARMY, los mejores fans del mundo, lo entiendan. Confío y espero que no lo hagan” dijo, enfatizando su deseo de “construir una relación más madura y de la que estemos orgullosos”.

Asimismo, aseguró que el grupo dará lo mejor de sí en cada escenario para compensar el cariño recibido.

Su base de fans, el impacto económico y su rol en la diplomacia cultural de Corea del Sur convierten a BTS en un fenómeno político y global. La llegada de la banda ha sido destacada por líderes de la región.

Polémica a su llegada a Lima

El septeto integrado por Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook y RM arribó a Lima el pasado lunes, procedente de Colombia, donde inició su gira por Latinoamérica.

Tras su llegada, cientos de fanáticos se congregaron en los exteriores del hotel donde se hospedaba el grupo. La presencia de los seguidores generó un intenso debate dentro de la propia comunidad ARMY, donde numerosos fans pidieron a través de redes sociales respetar la privacidad de los integrantes de BTS. Finalmente, al día siguiente, la multitud fue retirada de la zona.

Los siete integrantes de BTS llegan al hotel de Miraflores donde permanecen, en medio de resguardo policial y ante miles de fans. (Foto: GEC)

VIDEO RECOMENDADO: