BTS es una banda de la tercera generación del K-pop, bajo el sello Big Hit que hoy se llama HYBE. Está compuesta por V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope.
BTS es una banda de la tercera generación del K-pop, bajo el sello Big Hit que hoy se llama HYBE. Está compuesta por V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope.
Por Redacción EC

La Municipalidad de Santiago de Surco se une a las actividades que viene realizando ARMY Perú por la llegada de BTS a Lima. Del 5 al 11 de octubre, la Calle Sacramento cambia su denominación por Avenida BTS. Esta iniciativa forma parte del proyecto denominado “Road To 7” , impulsado con el objetivo de brindar un espacio de reunión y homenaje a la trayectoria de los siete integrantes de Bangtan.

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