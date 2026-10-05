La Municipalidad de Santiago de Surco se une a las actividades que viene realizando ARMY Perú por la llegada de BTS a Lima. Del 5 al 11 de octubre, la Calle Sacramento cambia su denominación por Avenida BTS. Esta iniciativa forma parte del proyecto denominado “Road To 7” , impulsado con el objetivo de brindar un espacio de reunión y homenaje a la trayectoria de los siete integrantes de Bangtan.

La vía renombrada está ubicada exactamente a la altura de la cuadra 8 de la avenida Las Nazarenas, en una zona estratégica de Santiago de Surco que prevé recibir a cientos de seguidores de diferentes partes de la capital. La placa de señalización que lleva el nombre de BTS ya ha sido instalada para que los asistentes puedan tomarse fotografías del recuerdo.

Detrás de este homenaje se encuentra la coordinación entre la Municipalidad de Santiago de Surco y BTS Perú, este último es el primer club de fans oficial de la banda en el país desde el año 2013. Ambas instituciones unieron esfuerzos para gestionar las licencias correspondientes e implementar la señalización en la vía pública.

Del 5 al 11 de octubre, la Calle Sacramento de Santiago de Surco cambia su nombre por Avenida BTS. (Foto: Instagram / @bts_peru)

“Es la Estación Surco de ROAD TO 7 y una parada más de Lima The City, la ruta con la que convertimos toda la ciudad en parte de la bienvenida a BTS”, señala la descripción de una publicación de BTS Perú en Instagram.

“Porque cuando ARMY y la ciudad se unen, hasta una calle puede sentirse un poquito como casa de BTS”, agrega el mensaje en redes sociales.

Cabe resaltar que el cambio de nombre es temporal y conmemorativo, por lo que no alterará la cartografía oficial ni la numeración predial de las viviendas cercana en el distrito. Una vez concluida la semana de actividades el próximo 11 de octubre, la señalización retornará a su denominación habitual.

Estas iniciativas reflejan la creciente influencia de BTS en Perú, donde diversas comunidades organizadas gestionan espacios públicos junto a los gobiernos locales para realizar actividades culturales, intervenciones urbanas y reuniones conmemorativas con total seguridad.