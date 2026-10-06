Los exteriores del JW Marriott Hotel Lima, donde se alojaría BTS, luce totalmente despejado y con doble resguardo policial. (Foto: GEC/@photo.gec)
Los exteriores del JW Marriott Hotel Lima, donde se alojaría BTS, luce totalmente despejado y con doble resguardo policial. (Foto: GEC/@photo.gec)
Por Redacción EC

La expectativa que generó la llegada de BTS a Lima parece haber dado paso a un escenario mucho más tranquilo. En los exteriores del JW Marriott Hotel Lima, donde se hospeda la agrupación surcoreana, ya no se observa la presencia de ARMY que durante las últimas horas permanecieron atentas a cualquier señal relacionada con los integrantes.

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