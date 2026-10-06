Sin ARMY a la vista: Así se ven los exteriores del hotel de BTS
La agrupación surcoreana arribó a Lima el pasado 5 de octubre y en la primera noche miles de fans se reunieron en los exteriores del que sería su hotel de alojamiento; sin embargo, un día después el panorama cambió totalmente.
La expectativa que generó la llegada de BTS a Lima parece haber dado paso a un escenario mucho más tranquilo. En los exteriores del JW Marriott Hotel Lima, donde se hospeda la agrupación surcoreana, ya no se observa la presencia de ARMY que durante las últimas horas permanecieron atentas a cualquier señal relacionada con los integrantes.
La expectativa que generó la llegada de BTS a Lima parece haber dado paso a un escenario mucho más tranquilo. En los exteriores del JW Marriott Hotel Lima, donde se hospeda la agrupación surcoreana, ya no se observa la presencia de ARMY que durante las últimas horas permanecieron atentas a cualquier señal relacionada con los integrantes.
Este conocido hotel se convirtió en uno de los puntos de concentración para ARMY ni bien la banda surcoreana piso suelo peruano el pasado lunes 5 de octubre. Ante la noticia de su llegada a la capital, miles de fanáticos llegaron a las afueras del establecimiento con la esperanza de ver a los integrantes de Bangtan.
Sin embargo, el panorama cambió un día después y actualmente los exteriores del Marriott lucen considerablemente despejados. La concentración de fans disminuyó y el tránsito en la zona se desarrolla con mayor normalidad. Eso sí, las afueras del edificio lucen con doble resguardo policial.
La presencia de seguidores también había generado una particular escena en las inmediaciones del hospedaje. Algunas fans llevaron carteles, regalos y otros artículos relacionados con BTS, mientras permanecían pendientes de los movimientos que pudieran producirse en los alrededores del recinto.
Pese a la ausencia de las grandes concentraciones, el interés por conocer el paradero y las actividades de los integrantes continúa en redes sociales. Los seguidores comparten fotografías, videos y actualizaciones con la esperanza de obtener alguna novedad sobre la estadía de los artistas en la capital.
Cabe resaltar, que previo a la llegada de BTS a Lima, ARMY Perú y otras comunidades pidieron a muchos no ir a aeropuertos ni hoteles para esperar a la banda surcoreana. Esta medida la consideran como “respetar el espacio de los integrantes”.
Como se sabe, BTS ofrecerá tres conciertos en Perú los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Todas las fechas se encuentran con localidades agotadas y se espera que el ARMY realice diversas dinámicas en homenaje a los artistas surcoreanos.